Сериал "Чернобыль": смотреть трейлер 3 серии онлайн (видео)

Мир

Канал НВО обнародовал в YouTube трейлер третьей серии нашумевшего мини-сериала «Чернобыль», стартовавшего 6 мая 2019 года.

Третий эпизод сериала выйдет в эфир в понедельник, 20 мая. В нем покажут первых погибших ликвидаторов аварии, а также ученого Валерия Легасова (его роль играет Джаред Харрис), разрабатывавшего план дезактивации зараженной территории.

Кроме того, в кадре появятся московские чиновники, которые получат первые доклады о ситуации на ЧАЭС.

Отметим, что первая серия мини-сериала получила название «1:23:45» (время взрыва на четвертом энергоблоке), вторая серия — «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие».

Тем временем телекритики уже прочат сериалу даже большую популярность среди зрителей, чем у «Игры престолов». По данным агрегатора отзывов Rotten Tomatoes, первый сезон «Чернобыля» понравился 97% зрителей, тогда как «Игра престолов» — только 89%.

Напомним, сотни тысяч фанатов потребовали переснять последний сезон «Игры престолов», в котором заметили несколько несуразных моментов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter