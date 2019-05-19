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Сериал "Чернобыль": смотреть трейлер 3 серии онлайн (видео)
Канал НВО обнародовал в YouTube трейлер третьей серии нашумевшего мини-сериала «Чернобыль», стартовавшего 6 мая 2019 года.
Третий эпизод сериала выйдет в эфир в понедельник, 20 мая. В нем покажут первых погибших ликвидаторов аварии, а также ученого Валерия Легасова (его роль играет Джаред Харрис), разрабатывавшего план дезактивации зараженной территории.
Кроме того, в кадре появятся московские чиновники, которые получат первые доклады о ситуации на ЧАЭС.
Отметим, что первая серия мини-сериала получила название «1:23:45» (время взрыва на четвертом энергоблоке), вторая серия — «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие».
Тем временем телекритики уже прочат сериалу даже большую популярность среди зрителей, чем у «Игры престолов». По данным агрегатора отзывов Rotten Tomatoes, первый сезон «Чернобыля» понравился 97% зрителей, тогда как «Игра престолов» — только 89%.
Напомним, сотни тысяч фанатов потребовали переснять последний сезон «Игры престолов», в котором заметили несколько несуразных моментов.
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