«Шахтер» обыграл «Зарю» и досрочно стал чемпионом Украины: видеообзоры матчей

Спорт

В воскресенье, 19 мая, матчами в Александрии и Запорожье завершилась программа 29-го тура премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 29-й тур

19 мая (воскресенье)

«Заря» (Луганск) — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 (Мораес, 11).

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили (Матвиенко, 77), Степаненко, Антонио, Тайсон, Веллингтон Нем (Тете, 71), Коваленко (Алан Патрик, 86), Мораес.

«Александрия» — «Львов» — 0:1 (Педро, 58).

18 мая (суббота)

«Динамо» (Киев) — «Мариуполь» — 2:1 (де Пена, 32, Цыганков, 87 — Федорчук, 90+2).

«Динамо»: Бущан, Сидклей, Бурда, Шабанов, Кендзера, Сидорчук (Дуэлунд, 90), Шепелев, Андриевский (Шапаренко, 90), де Пена, Цыганков, Русин (Беседин, 82).

«Ворскла» (Полтава) — «Арсенал-Киев» — 2:0 (Коломоец, 6, Васин, 58).

«Карпаты» (Львов) — «Десна» (Чернигов) — 2:0 (Понде, 52, Мякушко, 77). На 49-й минуте удален Йода («Карпаты»).

«Олимпик» (Донецк) — «Черноморец» (Одесса) — 2:1 (Диейе, 17, Вантух, 49 — Павлов, 47). На 90+3-й минуте удален Норенков («Черноморец»).

Донецкий «Шахтер» после завоевания Кубка Украины, в финальном матче за который «горняки» обыграли перволиговый «Ингулец» (4:0), снова-таки в Запорожье встречались с луганской «Зарей». В случае своей победы команда Паулу Фонсеки могла досрочно, за три тура до окончания чемпионата, завоевать золотые медали. И «горнякам» это удалось — единственный мяч, позволивший «горнякам» оформить «золотой дубль», забил лучший бомбардир чемпионата Жуниор Мораес, удачно откликнувшийся на навес Болбата с правого фланга. Таким образом, поединок следующего тура, в котором 12-кратный чемпион страны «Шахтер» будет принимать непримиримых соперников из киевского «Динамо» (15 титулов), уже не будет иметь турнирного значения.

Гол Мораеса («Шахтер»), 11-я минута

В случае победы в домашнем поединке «Александрия» могла обеспечить себе бронзовые медали чемпионата Украины, а вместе с ними и первое в истории клуба участие в групповом турнире Лиги Европы в следующем сезоне. Но подопечные Владимира Шарана не смогли добиться положительного результата. На протяжении всей игры гости выглядели предпочтительнее, и в итоге именно львовяне забили единственный мяч во втором тайме. Бруно Дуарте после длинной передачи получил мяч на левом фланге, прострелил от лицевой, и его соотечественник Педро Феррейра в касание переправил мяч в дальний угол.

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 76 очков;

2. «Динамо» — 65;

3. «Александрия» — 48;

4. «Мариуполь» — 39;

5. «Заря» — 39;

6. «Львов» — 33;

7—12-е места

7. «Ворскла» — 38;

8. «Десна» — 38;

9. «Олимпик» — 31;

10. «Карпаты» — 29;

11. «Арсенал-Киев» — 25;

12. «Черноморец» — 22.

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Виктор Цыганков («Динамо»); 14 — Марьян Швед («Карпаты»); 9 — Бруно Дуарте («Львов»), Марлос («Шахтер»), Евгений Банада («Александрия»), Сергей Вакуленко («Арсенал-Киев»).

В 30-м туре чемпионата Украины 21−22 мая сыграют: (1—6-е места) «Львов» — «Заря», «Мариуполь» — «Александрия», «Шахтер» — «Динамо»; (7—12-е места) «Десна» — «Ворскла», «Черноморец» — «Карпаты», «Арсенал-Киев» — «Олимпик».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голы-красавцы де Пены и Цыганкова принесли «Динамо» победу над «Мариуполем».

Фото ФК «Шахтер»

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