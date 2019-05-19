Одесса отметила День Европы необычным «кинотортом» (фото)

Общество

В воскресенье, 19 мая, в центре Одессы Дню Европы в Украине торжественно подняли флаг Европейского Союза.

Перед поднятием флагов курсанты морских учебных заведений провели флешмоб, выстроившись в форме флага ЕС.

Музыкальные коллективы продемонстрировали свои лучшие номера, а школьники провели флешмоб «Единство всех народов».

Государственный флаг Украины и флаг Европейского Союза торжественно подняли также у здания областной администрации.

Лицеисты Военно-морского лицея ВМС ВС Украины, студенты Мореходного колледжа технического флота НУ «Одесская

морская академия», студенты Одесского театрального колледжа и курсанты Одесского государственного университета внутренних дел подняли над собой фрагменты флагов Украины и Европейского союза.

В этот раз День Европы совпал с 100-летней годовщиной Одесской киностудии, в связи с чем в городе разрезали огромный праздничный торт. Это необычное 70-килограммовое сладкое угощение специально создали местные кондитеры и дизайнеры (в их числе были даже инженеры и сварщики). Работа заняла около двух недель.

Торт «сработан» в виде катушки для пленочной киноленты. Сто пряничных картин в виде «замерших» кадров кинопленки изображают одесские достопримечательности, каждая из которых весом около семи килограммов.

«Кадры» торта

Отведать «киноторт» в воскресенье, 19 мая, смог возможность любой желающий.

Напомним, 19 мая в Одессе прошел и мегамарш вішиванок.

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