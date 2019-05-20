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Ассоциация газового рынка Украины порекомендовала НКРЭКУ пересмотреть тарифы на распределение газа

9:30 20 мая 2019 149
Ассоциация газового рынка Украины порекомендовала НКРЭКУ пересмотреть тарифы на распределение газа
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Общественный совет при НКРЭКУ на заседании, состоявшемся 14 мая 2019 года, утвердил предложения по недопущению углубления кризиса в газораспределительной отрасли. Об этом сообщают «УкрФакты» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации газового рынка Украины.

«Общественный совет констатировал, что газораспределительная отрасль оказалась на грани коллапса из-за проволочек НКРЭКУ. Госрегулятор с 2016 года не меняет тарифы на газораспределение, остановил переход на двухтарифную цену и учет газа в энергетических единицах, хотя такие шаги предусмотрены реформой рынка газа, а также соглашениями с МВФ и Энергетическим сообществом. Общие убытки операторов ГРС уже достигли 30 млрд грн, что привело к катастрофическому оттоку кадров, ухудшению технического состояния сетей и угрожает безопасности газоснабжения», — говорится в сообщении.

Учитывая опасность, которую создает такое промедление, Общественный совет рекомендует НКРЭКУ:

  • безотлагательно пересмотреть и установить экономически обоснованные тарифы на распределение газа;
  • предусмотреть урегулирование убытков, связанных с несвоевременным пересмотром тарифов, в частности несоответствием цены ПТП, их объемов и других составляющих;
  • обратиться в Министерство энергетики и угольной промышленности с требованием определить, в соответствии с действующей методологией, объемы ПТП для каждого оператора ГРС и выдать соответствующий приказ. Ведь расходы на ПТП составляют в тарифе около 50% его стоимости и определяющим образом влияют на финансово-экономическое положение операторов ГРС;
  • обратиться в Кабинет министров Украины по вопросу установления справедливых и объективных норм потребления природного газа для бытовых потребителей. В основе таких норм должны быть результаты проведенных исследований;
  • безотлагательно завершить мероприятия для перехода на измерение потребляемого газа в энергетических единицах;
  • подготовить предложения по двухтарифной цене и начать общественные слушания по этому вопросу, учитывая, что срок действия временной методологии тарифов на распределение газа истекает 1 января 2020 года.

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