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Ассоциация газового рынка Украины порекомендовала НКРЭКУ пересмотреть тарифы на распределение газа
Общественный совет при НКРЭКУ на заседании, состоявшемся 14 мая 2019 года, утвердил предложения по недопущению углубления кризиса в газораспределительной отрасли. Об этом сообщают «УкрФакты» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации газового рынка Украины.
«Общественный совет констатировал, что газораспределительная отрасль оказалась на грани коллапса из-за проволочек НКРЭКУ. Госрегулятор с 2016 года не меняет тарифы на газораспределение, остановил переход на двухтарифную цену и учет газа в энергетических единицах, хотя такие шаги предусмотрены реформой рынка газа, а также соглашениями с МВФ и Энергетическим сообществом. Общие убытки операторов ГРС уже достигли 30 млрд грн, что привело к катастрофическому оттоку кадров, ухудшению технического состояния сетей и угрожает безопасности газоснабжения», — говорится в сообщении.
Учитывая опасность, которую создает такое промедление, Общественный совет рекомендует НКРЭКУ:
- безотлагательно пересмотреть и установить экономически обоснованные тарифы на распределение газа;
- предусмотреть урегулирование убытков, связанных с несвоевременным пересмотром тарифов, в частности несоответствием цены ПТП, их объемов и других составляющих;
- обратиться в Министерство энергетики и угольной промышленности с требованием определить, в соответствии с действующей методологией, объемы ПТП для каждого оператора ГРС и выдать соответствующий приказ. Ведь расходы на ПТП составляют в тарифе около 50% его стоимости и определяющим образом влияют на финансово-экономическое положение операторов ГРС;
- обратиться в Кабинет министров Украины по вопросу установления справедливых и объективных норм потребления природного газа для бытовых потребителей. В основе таких норм должны быть результаты проведенных исследований;
- безотлагательно завершить мероприятия для перехода на измерение потребляемого газа в энергетических единицах;
- подготовить предложения по двухтарифной цене и начать общественные слушания по этому вопросу, учитывая, что срок действия временной методологии тарифов на распределение газа истекает 1 января 2020 года.
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