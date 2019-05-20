Миллионеру-филантропу грозит тюрьма за секс с 15-летней девочкой

Мир

Американскому миллионеру Стивену Брэдли Меллу грозит до пяти лет тюрьмы за секс с 15-летней девочкой. Связь президента брокерской компании W.H. Mell Associates со школьницей продлилась несколько месяцев в 2017 году. Они познакомились, когда мать жертвы (ее имя не сообщается), попросила Мелла, который имел лицензию летчика, преподать ее дочери уроки управления самолетом.

Стивен общался с девочкой через приложение SnapChat. В ходе переписки Мелл спрашивал свою собеседницу, умеет ли она заниматься оральным сексом. После этого, мужчина (которому на тот момент был 51 год) и девочка-подросток неоднократно встречались и вступали в интимные отношения. В том числе — на борту частного самолета Мелла. При этом Стивен включал автопилот.

Как сообщает Mycentraljersey, Меллу принадлежит дом в престижном районе Нью-Джерси стоимостью почти четыре миллиона долларов, а также два самолета и вертолет. Он женат и у него имеется трое детей. Миллионер активно занимался благотворительностью и общественной работой, входил в совет директоров одной из школ. Он также основал свой собственный фонд Air Lifeline, который помогал нуждающимся семьям с детьми добраться по воздуху в любую точку страны, чтобы получить необходимое лечение в медицинских учреждениях.

Теперь репутация Стивена Брэдли теперь безнадежно испорчена. Его жена уже подала на развод. Сам Мелл, выпущенный под залог в миллион долларов, проживает сейчас в доме своей матери.

Адвокат миллионера говорит, что его клиент с 2011 года находился в состоянии сильной депрессии — после того, как двое его друзей погибли при крушении принадлежащего Меллу вертолета. На матч по гольфу должен был лететь сам Стивен, но в последний момент у него изменились обстоятельства и пришлось отказаться от поездки. В результате он предложил другу занять его место. После гибели приятелей Мелл испытывал острое чувство вины и обратился за помощью к психиатру, который назначил курс лечения.

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