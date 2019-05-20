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Незадолго до встречи с принцем Гарри Меган Маркл флиртовала с британским певцом, но он ее отверг (фото)

Как стало известно, за считанные месяцы до знакомства с принцем Гарри американская актриса Меган Маркл флиртовала в соцсети с британским певцом Мэттом Кардлом. 36-летний Мэтт прославился после победы на британском шоу X Factor в 2010 году и добился за эти годы большой популярности. В 2015 году Мэтт стал подписчиком Меган в соцсетях, так как ему нравился телесериал «Форс-мажоры», в котором она играла одну из главных ролей. И он находил Маркл красивой.

Мэтт был весьма удивлен, когда актриса сама написала ему, выразив свое восхищение его выступлением на популярном телешоу-талантов и заявив, что является большой фанаткой его творчества. «Мэтт не мог поверить, что такая голливудская звезда, как Меган, вообще знает, кто он такой. Он был очень польщен. Они начали болтать онлайн, в потом она предложила встретиться лично», — пишет издание The Sun. Меган хотела договориться о свидании во время своего следующего визита в Лондон. Однако к тому времени Мэтт встретил свою нынешнюю девушку Эмбер, с которой у него завязались серьезные романтические отношения. Он чувствовал, что общение с Меган будет не слишком уместно. И просто проигнорировал ее последнее послание, не ответив на него.

«Это, возможно, могло бы закончиться чем-то большим, но время было неподходящее» — считает инсайдер.

По словам приятелей, Меган, которая развелась в 2013 году со своим первым мужем — американским продюсером Тревором Энгельсоном, подыскивала себе в бойфренды какого-нибудь известного британца, несколько раз посетив Лондон. Американские мужчины ей разонравились.

Сообщается также, что Маркл приглашал на свидание темнокожий английский футболист Эшли Коул (бывший муж певицы Шерил Коул, которой он неоднократно изменял), но он ей не приглянулся.

Мэтт и Эмбер

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