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Появились фото со свадебного приема племянницы Елизаветы II: второе платье невесты было еще красивее (видео)

В соцсетях и британской прессе появились фотографии с дневного и вечернего приемов в честь состоявшейся 18 мая свадьбы леди Габриэллы Виндзор (дочери двоюродного брата королевы Елизаветы II принца Майкла Кентского) и финансиста Томаса Кингстона.

Сначала гостей принимали в особняке Фрогмор-хаус на территории Виндзорского замка. Свадебный торт был восьмиярусным. Новобрачные разрезали его саблей. Невеста также произнесла трогательную эмоциональную речь, поблагодарив гостей.

Вечером празднования продолжились в лондонском ресторане Tart. Габриэлла переоделась в белое кружевное, расшитое жемчугом платье с большим декольте на спине, без рукавов, но с чем-то вроде шлейфа за плечами. Бриллиантовую диадему стоимостью 1,3 она сняла, полураспустив волосы. И дополнила наряд палантин из белого искусственного меха.

Такие авторитетные модные журналы, как Vogue и Harper's Bazaar сочли, что второе платье невесты было даже лучше первого, в котором она была на церемонии венчания в часовне святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Оба наряда создала итальянский модельер Луиза Беккария. Всего она сшила для Габриэллы четыре платья (Меган Маркл и принцесса Евгения, выходя замуж, ограничились лишь двумя нарядами).

Сестра Кейт Миддлтон Пиппа Миддлтон, которая была на венчании в голубом платье от Kate Spade, переоделась вечером в розовый кружевной вечерний туалет. Ализе Тевене, девушка брата Кейт и Пиппы Миддлтон Джеймса, нарядилась в черное. И, как подметили папарацци, решила обойтись без лифчика. Внучка королевы принцесса Беатрис, которую сопровождал ее бойфренд Эдоардо Мопелли Моцци, сменила синее кружевное платье на не менее эффектное зеленое, довольно смелого фасона. Популярная американская актриса Энн Хэтэуэй прибыла на вечерний прием в желтом.

Второе платье Габриэллы сочли еще более красивым, чем первое

Пиппа Миддлтон

Принцесса Беатрис и Эдоардо

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене

фото Daily Mail

А вот принц Гарри, присутствовавший на венчании в часовне, которая находится по соседству с его домом Фрогмор-коттедж, на вечернем приеме в Лондоне, судя по всему, не присутствовал, оставшись в Виндзоре вместе с Меган Маркл их сыном Арчи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что брат Кейт Миддлтон решил нажиться на ребенке Меган Маркл и принца Гарри.

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