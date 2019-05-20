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Стиль жизни

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые милые семейные фото и видео с детьми

17:51 20 мая 2019 16867
Кейт, Уильям, Джордж и Луи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кенсингтонский дворец опубликовал новые очаровательные фотографии, а также видео семейства принца Уильяма. На них Уильям, его жена Кейт Миддлтон и трое их детей (пятилетний Джордж, четырехлетняя Шарлотта и годовалый Луи) проводят время в саду под названием «Назад к природе», который герцогиня Кембриджская создала вместе с профессиональными ландшафтными дизайнерами для Выставки цветов в Челси.

Накануне было опубликовано фото самой Кейт, катающейся на установленной в ее саду тарзанке. На этот раз на этих качелях восседает Шарлотта, а также принц Луи — при поддержке отца.

Малыш Луи также впервые продемонстрировал на камеру, как он умеет ходить. А принц Уильям лично смастерил старшему сыну лук из подходящей ветки. Одетые по-летнему Джордж и Шарлотта позировали босиком. Луи — в синих туфельках и теплом кардигане. Герцогиня Кейт и принцесса Шарлотта обе были в цветастых платьях.

А 20 мая Кейт вернулась в свой сад уже без своих родных, чтобы внести последние штрихи перед его открытием для широкой публики. Одетая в широкие брюки-кюлоты и кроссовки герцогиня забралась в домик на дереве.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что брат Кейт Миддлтон решил нажиться на ребенке Меган Маркл и принца Гарри.

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