Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые милые семейные фото и видео с детьми

Стиль жизни

Кенсингтонский дворец опубликовал новые очаровательные фотографии, а также видео семейства принца Уильяма. На них Уильям, его жена Кейт Миддлтон и трое их детей (пятилетний Джордж, четырехлетняя Шарлотта и годовалый Луи) проводят время в саду под названием «Назад к природе», который герцогиня Кембриджская создала вместе с профессиональными ландшафтными дизайнерами для Выставки цветов в Челси.

Накануне было опубликовано фото самой Кейт, катающейся на установленной в ее саду тарзанке. На этот раз на этих качелях восседает Шарлотта, а также принц Луи — при поддержке отца.

Малыш Луи также впервые продемонстрировал на камеру, как он умеет ходить. А принц Уильям лично смастерил старшему сыну лук из подходящей ветки. Одетые по-летнему Джордж и Шарлотта позировали босиком. Луи — в синих туфельках и теплом кардигане. Герцогиня Кейт и принцесса Шарлотта обе были в цветастых платьях.

«I hope that this woodland that we have created here really inspires families, kids and communities to get outside, enjoy nature and the outdoors and spend quality time together.» — The Duchess of Cambridge on the #RHSChelsea Back to Nature Garden pic.twitter.com/286B9TOPGA — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 мая 2019 г.

А 20 мая Кейт вернулась в свой сад уже без своих родных, чтобы внести последние штрихи перед его открытием для широкой публики. Одетая в широкие брюки-кюлоты и кроссовки герцогиня забралась в домик на дереве.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что брат Кейт Миддлтон решил нажиться на ребенке Меган Маркл и принца Гарри.

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