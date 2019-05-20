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Кейт Миддлтон второй раз за день прибыла в сад под названием «Назад к природе», которые она совместно с профессиональными ландшафтными дизайнерами создала для Выставки цветов в Челси. Утром герцогиня Кембриджская показывала свое творение группе школьников, залезала вместе с ними в домик на дереве и жарила на костре маршмэллоу. Как сообщает Daily Mail, 37-летняя герцогиня была в бежевых брюках-кюлотах, нарядной белой блузе стоимостью 325 долларов и белых кроссовках.

Во второй половине дня Кейт, переодевшись в эффектное платье от Erdem, провела экскурсию по саду для королевы Елизаветы II. Кейт сопровождал ее муж Уильям. Кембриджи сердечно расцеловались с бабушкой принца. Причем Кейт чуть было не нарушила этикет: сначала она поцеловала королеву в обе щеки, и лишь затем, спохватившись, сделала реверанс.

Ее Величество посетила выставку за день до ее официального открытия для широкой публики. Она была одета в светло-зеленое пальто и белое платье с цветочным принтом.

A lovely warm greeting between the Queen and the Duchess of Cambridge as she arrives to view her Chelsea garden. pic.twitter.com/S0gMiHvHis — Rebecca English (@RE_DailyMail) 20 мая 2019 г.

Накануне в саду с удовольствием играли дети Кейт и принца Уильяма — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Герцог и герцогиня Кембриджские поделились с публикой очаровательными фотографиями и видео своих малышей. Особенно веселилась Шарлотта, которая активно бегала по саду босиком, выкрикивая: «Быстрее, Джордж!» и «О-ля-ля!». А годовалый принц Луи продемонстрировал, как он уже хорошо умеет ходить и даже бегать.

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