Восемь переломов: жесткий нокаут в UFC (фото, видео)

Спорт

Едва не завершился трагедией поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в рамках турнира по смешанным единоборствам One FC Championship, проходившем в Сингапуре. 23-летний американец Сэйдж Норткатт, проводивший свой дебютный бой в новом дивизионе, был отправлен в глубокий нокаут бразильским бойцом Александром Космо. Через 29 секунд после начала боя Космо, ставший знаменитым благодаря карьере кикбоксера, где одержал 69 побед в 88 поединках, нанес сильнейший удар правой рукой в голову соперника, после чего Норткатт упал лицом вниз на настил октагона.

Sage Northcutt made

his #ONEChampionship debut. it didn’t go well,

he was KO’d in just

29 sec. pic.twitter.com/38Vr3rbv4j — World of MMA (@CM_fights) 18 мая 2019 г.

Как оказалось, Сэйдж получил восемь (!) переломов лицевых костей. Доставленный прямо из октагона в больницу, американец провел на операционном столе в общей сложности девять часов. Отойдя от наркоза, боец заверил своих подписчиков в Instagram (за Норткаттом следят почти 800 тысяч людей), что восстановится после травмы и вскоре вернется в UFC.

На операционном столе боец провел девять часов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гимнастка в США получила на соревнованиях шокирующую травму.

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