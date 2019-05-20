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Спорт

Восемь переломов: жесткий нокаут в UFC (фото, видео)

12:35 20 мая 2019 843
Восемь переломов: жесткий нокаут в UFC (фото, видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Едва не завершился трагедией поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в рамках турнира по смешанным единоборствам One FC Championship, проходившем в Сингапуре. 23-летний американец Сэйдж Норткатт, проводивший свой дебютный бой в новом дивизионе, был отправлен в глубокий нокаут бразильским бойцом Александром Космо. Через 29 секунд после начала боя Космо, ставший знаменитым благодаря карьере кикбоксера, где одержал 69 побед в 88 поединках, нанес сильнейший удар правой рукой в голову соперника, после чего Норткатт упал лицом вниз на настил октагона.

Как оказалось, Сэйдж получил восемь (!) переломов лицевых костей. Доставленный прямо из октагона в больницу, американец провел на операционном столе в общей сложности девять часов. Отойдя от наркоза, боец заверил своих подписчиков в Instagram (за Норткаттом следят почти 800 тысяч людей), что восстановится после травмы и вскоре вернется в UFC.

На операционном столе боец провел девять часов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гимнастка в США получила на соревнованиях шокирующую травму.

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