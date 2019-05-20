Общество

С 21 мая в Украине стартует ВНО-2019: что нужно знать

Во вторник, 21 мая, в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 года. Сессия начинается с тестирования по математике, сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50, тогда как непосредственно ВНО начнется в 11:00.

Доступ в пункты проведения ВНО будет разрешен только по предъявлению:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.

При невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент в пункт проведения ВНО не допускается.

Кроме того, участникам ВНО необходимо позаботиться, чтобы чернила в их ручках были насыщенного черного цвета (лучше взять сразу несколько таких ручек).

Традиционно в пункты проведения тестирования не допускаются абитуриенты со средствами связи, устройствами считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования, а при проведении тестирования по математике в перечень запрещенных попадают также линейка, карандаши, циркуль, калькулятор и т. д.

На сертификационную работу по математике отведено 180 минут. Общее количество заданий в тесте — 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, — 62.

Напомним, ранее МОН решило сделать ВНО по математике обязательным для всех без исключения абитуриентов.

Также «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине в 2019 году сдавать ВНО будут ученики только 11-х классов, а также студенты колледжей, техникумов и профобразовательных учреждений. Ученикам девятых классов предстоит лишь государственная итоговая аттестация в письменной форме.

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