Стали известны итоги первых международных встреч Зеленского в Киеве

Политика

Президент Зеленский принял иностранных гостей в Мариинском дворце и поблагодарил за поддержку Украины

После принятия присяги в Верховной Раде, президент Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и послами иностранных государств в Мариинском дворце.

«Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина — демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное — в борьбе с российской агрессией», — такими словами Зеленский открыл торжественный прием.

Кроме слов благодарности иностранным партнерам, Зеленский пообещал, что «Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться».

Шестой президент завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу по всему миру. Гости, прибывшие на инаугурацию, стоя приветствовали президента Украины.

Как сообщает пресс-служба нового главы государства, на торжества в Киев приехали десятки иностранных представителей — в частности, пять президентов: Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии.

Также сейчас в Украине находятся вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, министр энергетики США Рик Перри и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, министр национальной обороны Канады Харджит Саджан, вице-президент Турецкой республики Фуат Октай, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и министр иностранных дел Молдовы Тудор Уляновски, председатель Милли Меджлиса Азербайджанской республики Октай Асадов, председатель Сената парламента Чешской республики Ярослав Кубера и ряд других почетных гостей.

Как сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский, который сегодня официально стал президентом Украины, получил от министра энергетики США Рика Перри, присутствовавшего на инаугурации, послание от главы США Дональда Трампа относительно будущего сотрудничества

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