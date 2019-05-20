«Евровидение-2019»: Мадонну раскритиковали за «провальное выступление» и оскорбление Израиля

Шоу-бизнес

В Тель-Авиве завершился песенный конкурс «Евровидение», в котором приняли участие артисты из 26 стран. В качестве почетной гостьи на шоу была приглашена Мадонна. Она выступала во время подсчета результатов, напоминает eg.ru со ссылкой на Daily Star.

Появление поп-королевы на «Евровидении — 2019» преподнесли с пафосом. До последнего организаторы сохраняли интригу: выступит ли на конкурсе 60-летняя легенда или нет. О том, что Мадонна все-таки согласилась приехать, ведущие рассказывали взахлеб. Перед выступлением они общались с суперзвездой, как с настоящей императрицей.

В итоге — Мадонна выступила с эффектным номером на две композиции — знаменитую Like a Prayer и новую песню Future. В своем выступлении артистка обыграла темы религии и свободомыслия. Но ни «грегорианский» хор, ни стильная подтанцовка не спасли вокальное исполнение. Певица страшно фальшивила и вообще, казалось, пела с большим трудом, пишет издание.

Теперь звезда попала под огонь критики. «Покойся с миром, карьера Мадонны», — написал в Twitter известный телеведущий Пирс Морган. С этим согласились десятки тысяч его подписчиков. Один из них написал: «Столько людей начали свою карьеру на „Евровидении“, а Мадонна только что закончила свою». Второй заявил, что расцвет исполнительницы — далеко позади, и все это прекрасно понимают.

«Жалкое зрелище», — беспощадно ругают Мадонну в Сети.

Другие считают, что Королева была и остается просто великолепна. «Дайте ей немного отдохнуть», — советуют фанаты.

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Многих удивило, что Мадонна также выступила на сцене с политическим заявлением, сделав очевидный призыв к миру между Израилем и Палестиной. Одна из ее танцовщиц, в костюме с палестинским флагом, обняла другую — с израильским. На репетиции номера такого не было. Европейский вещательный союз раскритиковал певицу еще и за эту вольность.

«Конкурс песни „Евровидение“ — это неполитическое событие, и Мадонна была проинформирована об этом», — возмущены организаторы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман заявил, что организаторы «Евровидения-2019» не будут аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса в конкурсе.

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