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Бюджетников урежут: принято важное решение по магистрам и бакалаврам
В Украине уменьшат количество бюджетных мест в вузах. Это следует из решения Министерства экономического развития, которым утверждены новые объемы государственного заказа в высших учебных заведениях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.
Так, число бюджетных мест планируют уменьшить почти на всех специальностях по уровню «магистр». Бюджетные места по уровню бакалавриат — перераспределят.
Студенты, обучающиеся по уровню подготовки «младший специалист», получают большее количество государственных мест почти по всем специальностям, кроме: журналистики; математической статистики; IT; сферы обслуживания.
В этих сферах ожидается незначительное сокращение объемов государственного заказа. Для уровня подготовки «бакалавр» планируют увеличить количество бюджетных мест по специальностям: образование / педагогика; математическая статистика; механическая инженерия; электрическая инженерия; автоматизация и приборостроение; производство и технологии; аграрные науки и продовольствие; социальные науки.
Сокращаются объемы подготовки по таким отраслям: право; публичное управление.
Объемы государственного заказа для магистров планируют сократить почти по всем специальностям, кроме: военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы; гражданская оборона; публичное управление и администрирование.
Также правительство не будет предусматривать объем государственного заказа на подготовку специалистов по специальности «Право» заочной формы подготовки.
Как писали «ФАКТЫ», интернатура, наподобие медицинской, должна появиться и для школьных учителей. На этом настаивает министр образования и науки Лилия Гриневич. По словам министра, решение будет утверждено в ближайшее время, и отрабатывать в интернатуре молодым педагогам придется не менее года.
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