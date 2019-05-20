ДТП с Зайцевой: полицию обязали возобновить дело против экспертов

Украина

Прокуратура отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые проводили автотехнические исследования в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщил адвокат Дронова Сергей Перепелица.

«Первая местная прокуратура отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства и направила для дальнейшего досудебного расследования материалы в следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области», — отметил адвокат, сообщает УНН.

По словам Перепелицы, жалобу на постановление следователя о прекращении производства защита Дронова подала 10 мая в Ленинский райсуд Харькова. Он добавил, что судебное заседание по рассмотрению жалобы было на прошлой неделе, однако его перенесли на сегодня на утро.

«Сегодня утром прокурор пришла и принесла постановление, поэтому предмет нашей жалобы отпал», — добавил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее полиция закрыла уголовное производство в отношении экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые проводили автотехнические исследования в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении кровавого ДТП.

Ранее адвокат Дронова подал апелляционную жалобу на приговор Киевского районного суда в отношении своего подзащитного.

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