Украина

Прогулки в киевских парках могут быть опасны: что нужно знать

В парках и скверах Киева сейчас не только устраивают клумбы, пропалывают цветники, косят газонную траву, поливают деревья и кустарники, но и борются с клещами. Ранее медики предупреждали, чем опасен укус клеща.Так, предприятие по содержанию зеленых насаждений Днепровского района предупредило: 22 мая с 5:00 до 7:00 в трех столичных парках проведут акарицидную — против клещей — обработку деревьев и кустарников.

Ранним утром с клещами будут бороться в парках «Победа», на Русановской набережной и в Гидропарке. Киевлян просят в указанный период воздержаться от прогулок и отдыха в этих зеленых зонах. Ранее подобная обработка прошла в парках на проспекте Шухевича (Ватутина), «Муромец» и имени Рыльского.

Напомним, что киевлян предупреждали об опасности укуса клещей. Как утверждают специалисты, клещи обычно активны с марта по ноябрь, но особенно оживляются в апреле-мае, августе-сентябре. Клещи нападают на человека или животное круглосуточно и независимо от погоды, атакуя в лесу, парке, сквере, во дворе, на кладбище… Человек, которого укусил клещ, зараженный бактериями (они называются боррелии), может заболеть боррелиозом. Клещи могут также заразить энцефалитом и другими опасными болезнями.

В столичных парках активно благоустраивают территории. Например, приводят в порядок газоны в парке «Аврора» и сквере Вершигоры, цветники на бульваре Миколайчука, на транспортной развязке проспекта В. Маяковского и улицы Т. Драйзера, на улице Братиславской и парке «Фестивальный».

«Киевзеленстрой» готовит зоны отдыха к летнему сезону. После реконструкции в парке «Наталка» (третья очередь) сохранят островной ландшафт и соединят острова пешеходными дорожками.

В парке «Партизанской славы» выполнят входную группу в виде пяти арок-фонтанов. В парке «Куреневский» восстановят детский автогородок с дорожными знаками, туннелями, ж/д переездами, а в парке «Сырецкий» создают «сухой» фонтах с подсветкой и музыкальным сопровождением. В парке «Владимирская горка», кроме прочего, на фонарных столбах установили кнопки вызова полиции.

В зеленых зонах обустраивают дорожки, детские площадки, спортивные воркауты, монтируют LED-освещение. Продолжают обновлять парки «Победа», «Веселка», «Совки». Этой весной уже открыли скверы на улице Ревуцкого, Приречной, Татарской, на проспекте Науки, Харьковском шоссе, улицах Бальзака, Краковской. В нынешнем году в планах коммунальщиков — завершить капремонт 13 парков.

Ранее киевлянам рассказали, где можно и где нельзя купаться: «ФАКТЫ» обнародовали список пляжей.



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