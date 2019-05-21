Ани Лорак снова беременна, — СМИ

Шоу-бизнес

Проживающую в РФ украинскую певицу Ани Лорак снова подозревают в беременности. Поводом для этого стали фотографии и видео звезды, пишет Clutch.

Так, на днях, в аккаунте певицы появилось новое фото, подпись к которому звучала следующим образом: «Вдохновлять, радовать, дарить новую жизнь — истинное предназначение женщины».

В комментариях подписчики популярной артистки разделились на три лагеря: одни критиковали Лорак за сексистское высказывание в сторону женщин, вторые хвалили за стильный образ, а третьи увидели в словах Каролины намек на скорое пополнение в семье.

«Это вы так намекнули на новую беременность? Тогда ждем фото с Лазаревым», «Это что, намек?», «Похоже, Каролинка опять беременна. От Лазарева?», «Очень неоднозначно звучат ваши слова, похоже, в вашей семье скоро будет пополнение», — писали они.

Еще одним «доказательством» беременности певицы стало опубликованное в понедельник, 20 мая, селфи певицы. Звезда показала свое настоящее лицо без макияжа, закрыв глаза темными очками.

Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что в повседневной жизни певица носит свободную одежду: белую футболку с глубоким декольте и кофту на молнии с морским принтом. На шее артистки поблескивает подвеска — серебряный ключик.

При этом представители СМИ решили, что украшение, вероятно, является подарком от близкого человека. Таковым они считают предполагаемого «отца» будущего малыша Сергея Лазарева, с которым у Лорак довольно тесные отношения.

Напомним, что в январе популярный российский певец Сергей Лазарев, встретил Рождество с Ани Лорак в Майами, где проводил время с певицей и ее дочкой Соней. Опубликованные им фото поклонники звездной пары посчитали еще одним доказательством их романа. Они засыпали Сергея и Каролину комплиментами, назвав их самой красивой парой шоу-бизнеса, а также вопросами: когда они уже поженятся?

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак заявляла, что поддерживает своего друга Сергея Лазарева в его решении снова штурмовать «Евровидение». К сожалению, даже при такой мощной поддержке Лазарев занял только третье место.

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