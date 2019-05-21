Принц Джордж оценил работу своей матери Кейт Миддлтон: новое милое видео от Кенсингтонского дворца

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Кенсингтонский дворец, накануне опубликовавший очаровательные фотографии и видео семейства принца Уильяма и Кейт Миддлтон, обнародовал еще один милый видеоролик. На нем Уильям стоит перед пятилетним принцем Джорджем, раскачивающемся на качелях-тарзанке, установленных в саду «Назад к природе», дизайн которого разрабатывала Кейт для Выставки цветов в Челси. «Сколько бы дал этому саду баллов из десяти, Джордж? Сколько бы ты дал из десяти, если десять — самый высокий балл?», спрашивает отец. «Двадцать», — тут же отвечает мальчик. «Двадцать из десяти? Это весьма неплохо. Думаю, мамочка хорошо поработала», — со смехом говорит Уильям.

How many marks out of for the #RHSChelsea Back to Nature Garden, Prince George? pic.twitter.com/rJ44lUrHzd — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 мая 2019 г.

«Как это удивительно!», — восклицает Миддлтон, играющая в этот момент с годовалым принцем Луи. А 36-летний принц сам забирается на тарзанку и с удовольствием катается. «Подтолкните меня!», — выкрикивает он. Судя по всему, на призыв отца с готовностью бежит четырехлетняя Шарлотта, но на этом видео обрывается.

Как писали «ФАКТЫ», 20 мая, за день до официального открытия Выставки цветов в Челси, ее посетили королева Елизавета и другие члены королевской семьи, которым Кейт лично показала свое творение.

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