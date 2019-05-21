Стиль жизни

30-летняя француженка Ализе Тевене, с которой уже почти год встречается младший брат Кейт Миддлтон Джеймс, еще пока не имеет прямого отношения к королевской семье, но в британской прессе уже заговорили об «эффекте Ализе». Как пишет Daily Mail, желтое платье с принтом в стиле 1970-х годов от недорогого шведского бренда H&M стоимостью всего 49.99 фунтов стерлингов (около 63 долларов), в котором Тевене появилась вместе с Джеймсом Миддлтоном на свадьбе двоюродной племянницы Елизаветы II Габриэллы Виндзор, вызвало настоящий ажиотаж среди модниц. Его раскупили в магазинах за считанные часы. А вскоре особо предприимчивые дельцы начали предлагать его на сайте eBay по цене, вдвое превышающей его изначальную стоимость.

Ранее подобный эффект на моду оказывали Кейт и Пиппа Миддлтон, а также Меган Маркл.

К слову голубое платье от Kate Spade стоимостью 885 долларов, в котором на венчание леди Габриэллы явилась Пиппа Миддлтон, также почти сразу же расхватали. Оно осталось только в одном маленьком размере.

Работающая в Лондоне финансовым аналитиком мадемуазель Тевене и Джеймс Миддлтон познакомились в баре. В январе Джеймс пригласил свою подругу отдохнуть вместе с его родственниками на острове Сент-Бартелеми в Карибском море. Недавно, незадолго до свадьбы леди Виндзор, Миддлтон впервые опубликовал совместное фото с Ализе у себя в Instagram. Друзья говорят, что у влюбленных все очень серьезно. Так что не исключено, что следующая свадьба, на которую соберутся члены королевской семьи, будет именно их.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что брат Кейт Миддлтон решил нажиться на ребенке Меган Маркл и принца Гарри.

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