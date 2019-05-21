Заставим отвечать: Вакарчук сделал громкое заявление в адрес Зеленского

Политика

Политическая партия «Голос», которую возглавляет украинский музыкант Святослав Вакарчук, намерена сделать нового президента Украины Владимира Зеленского подотчетным избирателям. Об этом Вакарчук заявил в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам Вакарчука, партия «Голос» ставит на первое место «новое качество политики». Он пояснил, что «старая политика» принадлежала олигархам, когда несколько людей с доступом к ресурсам определяли направление движения всей страны.

«Старая политика это слепая вера в нового президента. Понимаете, в 2004 году мы это проходили. Помните хорошо, все ждали и надеялись. Что было — знаете», — напомнил Вакарчук.

Он добавил, что подобная ситуация была и в 2014 году после Майдана.

«Я думаю, что мы заплатили после этого очень высокую цену, чтобы больше не экспериментировать. Поэтому новая политика это не слепая вера в президента, а это сделать так, чтобы новый президент был подотчетен людям, избирателям», — рассказал Вакарчук.

«Мы в этом смысле готовы на самом деле его во всех его положительных реформах абсолютно поддерживать. Более того — подталкивать и предлагать еще более радикальные реформы. Но, если вдруг он будет изменять интересам своих избирателей, то мы заставим его отвечать перед избирателями», — также отметил Вакарчук.

Как писали «ФАКТЫ», 20 мая в Украине вступил в должность новый президент Владимир Зеленский.

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