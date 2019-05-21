- 10:00 В Украине стартовало ВНО-2019: какие предметы и когда сдают
- 9:52 В Киев за ночь сожгли пять авто: фото и видео с места ЧП
- 9:37 День Иоанна Богослова: что нужно сделать, а что категорически запрещено
- 9:29 Почувствуйте разницу: в сети бурно обсуждают сравнение инаугураций Зеленского и Путина
- 9:13 «Золотой мяч» Бессонова и чудо-гол Алиева: что нужно знать перед стартом сборной Украины на чемпионате мира
- 9:10 Лень студентов или просчет программы? Что скрывается за скандалом вокруг экзаменов в медицинских вузах Украины
- 9:04 Непогода в Украине: без света остались почти 150 населенных пунктов
- 8:58 Умер легендарный гонщик «Формулы-1» Ники Лауда
- 8:54 Весь спектр эмоций: девочка-подросток на родах старшей сестры умилила сеть своей бурной реакцией
- 8:18 Заставим отвечать: Вакарчук сделал громкое заявление в адрес Зеленского
Заставим отвечать: Вакарчук сделал громкое заявление в адрес Зеленского
Политическая партия «Голос», которую возглавляет украинский музыкант Святослав Вакарчук, намерена сделать нового президента Украины Владимира Зеленского подотчетным избирателям. Об этом Вакарчук заявил в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.
По словам Вакарчука, партия «Голос» ставит на первое место «новое качество политики». Он пояснил, что «старая политика» принадлежала олигархам, когда несколько людей с доступом к ресурсам определяли направление движения всей страны.
«Старая политика это слепая вера в нового президента. Понимаете, в 2004 году мы это проходили. Помните хорошо, все ждали и надеялись. Что было — знаете», — напомнил Вакарчук.
Он добавил, что подобная ситуация была и в 2014 году после Майдана.
«Я думаю, что мы заплатили после этого очень высокую цену, чтобы больше не экспериментировать. Поэтому новая политика это не слепая вера в президента, а это сделать так, чтобы новый президент был подотчетен людям, избирателям», — рассказал Вакарчук.
«Мы в этом смысле готовы на самом деле его во всех его положительных реформах абсолютно поддерживать. Более того — подталкивать и предлагать еще более радикальные реформы. Но, если вдруг он будет изменять интересам своих избирателей, то мы заставим его отвечать перед избирателями», — также отметил Вакарчук.
Как писали «ФАКТЫ», 20 мая в Украине вступил в должность новый президент Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.