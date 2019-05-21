Никаких денег олигархов: Вакарчук раскрыл секреты финансирования своей новой партии

Украина

Известный музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что его политическая сила не получает средства от олигархов. Об этом он сказал в эфире «Свободы слова» на ICTV.

«Мы точно не собираемся брать ни единой копейки ни у одного из олигархов, или тех, кого считают олигархами, потому что я считаю недопустимым говорить о борьбе с олигархами, а потом приходить и брать у них деньги», — заявил он.

Вакарчук напомнил, что так «некоторые делают».

«Я знаю людей, которые каждый день говорят, что надо бороться с олигархами, но на самом деле мы все понимаем, что если бы не было олигархов, то (у них) политического будущего тоже, возможно, не было бы», — сказал он.

«Мы действуем совершенно другим способом, уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент», — рассказал Вакарчук.

Он добавил, что вкладывает в кампанию и свои деньги. Кроме того, в эфире программы Вакарчук обратился к зрителям с призывом, кто хочет, финансово поддержать новую политическую силу на сайте партии.

Напомним, что 16 мая Святослав Вакарчук объявил о том, что идет в политику и представил свою партию. Новая партия будет называться «Голос» и именно с ней певец примет участие в предстоящих парламентских выборах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фронтмен «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук, заявил, что в его политической силе не будет действующих народных депутатов Украины.

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