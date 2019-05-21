Происшествия

В Киеве за ночь сожгли пять авто: фото и видео с места ЧП

В ночь на вторник, 21 мая, возле дома на Академика Глушкова, 9-Д сгорели сразу пять автомобилей, припаркованных во дворе многоэтажки. Ранее в Киеве неизвестные подожгли авто политолога из Крыма, главреда телеканала TVi Владимира Егорова.

Как сообщают в столичном управлении ГосЧС, сообщение в оперативно-координационный центр поступило около четырех часов утра. Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что во дворе 24-этажного жилого дома загорелись Daewoo Lanos и Mercedes. С них огонь перекинулся на припаркованные рядом Mitsubishi Outlander, BMW X5 и Nissan Micra.

Огонь полностью уничтожил Daewoo Lanos и Mercedes сгорели полностью, в Mitsubishi Outlander выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие и салон автомобиля, в BMW X5 и Nissan Micra повреждено лакокрасочное покрытие. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. Погибших и травмированных нет.





Тем временем журналист 1+1 Евгений Агарков, который живет в доме, рядом с которым случился пожар, сообщил, что это была не случайность, а поджог. «Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в балаклаве подошел к Мерседесу, облил его, скорее всего, бензином, и поджег. Машины были припаркованы возле трансформаторной подстанции. На удивление она не пострадала. Уже точно известно, что чиновников среди владельцев сгоревших авто нет. Видео с камер наблюдения не публикуют, юристы решили пока воздержаться, чтобы не навредить следствию. Но самая неприятная в этой истории и деталь — к дому не могли проехать пожарные машины для набора воды», — написал журналист на своей страничке в социальных сетях и обнародовал несколько видео пожара.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Черноморск Одесской области горели три автомобиля. Со слов очевидцев, возгорание произошло в результате поджога.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter