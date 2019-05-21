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Известный бренд выпустил именные часы Ломаченко (фото, видео)
Мировой бренд по изготовлению эксклюзивных часов Christophe Claret выпустил именной экземпляр LOMA, приуроченный к началу сотрудничества с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (13 побед, 11 из них — нокаутом, 1 поражение).
Разработка модели началась после боя Василия с британцем Энтони Кроллой, в котором наш чемпион защитил свои титулы и сломал руку, из-за чего вынужден был ходить в гипсе. В итоге, чуть более чем через месяц, 20 мая, Christophe Claret на закрытой презентации во французских Каннах представил на всеобщее обозрение эксклюзивные часы LOMA. Экземпляр выполнен в желто-синих цветах флага Украины, также дизайнеры разместили на циферблате две золотые олимпийские медали, завоеванные Василием в Пекине-2008 и Лондоне-2012.
На презентации часов, выпущенных ограниченной партией, вместе с Ломаченко был его близкий друг и кум Александр Усик.
Отметим, что накануне презентации украинский боксер посетил матч чемпионата Франции по футболу между «Монако» и «Амьеном», который завершился победой хозяев — 2:0. Не отказал наш соотечественник и в фотографии пилоту «Формулы-1» Шарлю Леклеру, представляющему Ferrari, который перед началом поединка сделал символический удар по мячу в центре поля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что СМИ назвали дату и место боя Ломаченко с Кэмпбеллом.
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