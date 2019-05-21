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Выше земли: Монатик с женой отрываются в Сан-Франциско (фото)
Популярный украинский певец Дмитрий Монатик, показавший ранее, как с семьей провел весенние каникулы в Риме, отправился в новое путешествие. Вместе с женой Ириной исполнитель улетел в США, где осенью планируется его тур по девяти городам. На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовал несколько забавных снимков с любимой, на которых они дурачатся и позируют в прыжке на улице в Сан-Франциско (Калифорния).
«Выше земли», — коротко подписал фото Дмитрий.
Поклонники пришли в восторг от новых семейных снимков артиста, который редко делится в сети личным.
«Красивые до невозможности», «Какие сказочные», «Милые», «Я мечтаю о таком фото с любимым человеком. Счастья вам», «Крутые», «Прикольная фотка», «Какие вы классные и крутые я обожаю вас. Вы просто няшки», «Столько позитива в этой фотографии», «Такие счастливые», — пишут поклонники под снимками.
Напомним, ранее MONATIK презентовал свой третий студийный альбом «LOVE It ритм» и выпустил новый клип. Артист не любит рассказывать о личной жизни и не показывает лица детей. Недавно жена Монатика Ирина трогательно поздравила всех с Днем матери и показала фото, на которых она была беременной.
«ФАКТЫ» также писали о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов показали забавное видео, как они успокаивают сына.
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