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Появление пропагандистов Путина в Киеве: у Авакова сделали неожиданное заявление
В МВД, комментируя освещение инаугурации президента Украины Владимира Зеленского российскими пропагандистами, заявили, что иностранные массмедиа имеют право работать у нас в стране, если это не нарушает законы.
Как передает OBOZREVATEL, об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко. «Такая возможность есть и у части российских журналистов, которые не являются пропагандистами, а таких, к сожалению, очень мало. Если говорить о „НТВ“, то я понимаю, что это лица, работающие на пророссийскую пропаганду. То есть, есть часть журналистов, которые по российским меркам являются маргинальными СМИ, но вместе с тем, они пытаются соответствовать стандартам журналистики. Поэтому такие журналисты имеют возможность приехать в Украину и осуществлять свою работу», — заявил Варченко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле 2019 года судья Окружного административного суда города Сергей Каракашьян признал противоправным запрет на въезд в Украину гражданина РФ, политтехнолога Игоря Шувалова и полностью удовлетворил его иск против Государственной миграционной службы Украины.
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