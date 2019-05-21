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Ничего нового: в Кремле отличились дерзким заявлением по поводу призыва Зеленского усилить санкции против России
В ответ на призыв президента Владимира Зеленского к США усилить санкций против России, в Кремле называли развязанную РФ войну в Украине «проблемой юго-востока» и заявили, что так ее «не решить».
Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Эта риторика риторика относительно санкций против России не блещет новизной. А главное, что это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока», — сказал Песков.
У Путина в очередной раз заявили, что Минские соглашения должен выполнять официальный Киев, а не США и РФ, и что в России пока что не видят изменений в украинской политике после избрания нового главы государства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе контакты Москвы и Киева на высшем уровне, а повестке дня не стоят.
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