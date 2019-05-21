Украина может остаться без крупного транша от МВФ: что произошло

Деньги

Несмотря на политические потрясения, в Украину прибыли представители Международного валютного фонда. Во вторник, 21 мая, в нашей стране начинает работу миссия МВФ, чтобы дать оценку реформам, которые украинское правительство ранее обязалось провести в рамках программы сотрудничества. Представители МВФ планируют пробыть в Украине две недели. За это время они должны провести ряд встреч с украинскими чиновниками и дать оценку выполнения Украиной обязательств согласно программе финансирования stand-by. По результатам своей работы сотрудники миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов. Стоит отметить, что одновременно с миссией МВФ в Украине будут работать представители Европейского союза, которые должны определиться с решением о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 млн евро. Кстати, одно из главных условий для получения денег от Евросоюза — продолжение сотрудничества с МВФ. Так что фактически оба кредита будут напрямую зависеть от того, что решат представители фонда.

«У нового президента очень быстрый старт — в Киев прибывают миссия МВФ и представители ЕС. Мы верим, что переговоры будут успешными, будет программа МВФ и, соответственно, Евросоюз сможет предоставить Украине помощь в пределах макрофинансовой поддержки, которая очень важна для финансовой стабильности нашей страны», — заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Напомним, что финансирование Украины по 14-месячной программе stand-by на общую сумму 3,9 млрд долларов началось в декабре 2018 года. Тогда нашей стране выделили первый транш в размере 1,4 млрд долларов. При этом пересмотр программы финансирования с возможностью предоставления двух следующих траншей, каждый по 1,3 млрд долларов, был запланирован каждые полгода — на середину и конец 2019 года. Сейчас прибывшие в Украину представители МВФ должны решить судьбу второго транша.

Однако многие эксперты считают, что в сложившихся условиях у нашей страны пока не много шансов получить второй транш от МВФ уже в ближайшее время. Ситуация усугубилась после отставки премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, ряда министров и назревающего роспуска Верховной Рады.

Эксперты называют сразу несколько причин для отказа в предоставлении денег, даже несмотря на то, что большинство условий для продолжения финансирования Киев в основном выполнил.

Главная причина — исключение из Уголовного кодекса по решению Конституционного суда статьи об ответственности за незаконное обогащение. Это вызвало возмущение у МВФ, поскольку введение такой ответственности было условием выделения кредитов еще по программа EFF 2015 года. Представители рабочей миссии МВФ, приезжавшие в Киев в начале марта, были просто шокированы таким решением Конституционного суда. Позиция МВФ заключалась в том, что статья о наказании за незаконное обогащение должна быть в Уголовном кодексе. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отметил, что, с одной стороны, она должна соответствовать договоренностям с фондом, с другой — конечно же, не идти вразрез с нормами Конституции.

Второй причиной возможного отказа в финансировании эксперты называют отсутствие у представителей МВФ четкого понимания позиции нового президента Украины Владимира Зеленского по ключевым вопросам программы сотрудничества. В частности, будет ли глава государства, который является подписантом меморандума о сотрудничестве, поддерживать ранее достигнутые договоренности по ценам на газ, по независимости Национального банка. Также до конца не понятна его позиция по ситуации с «ПриватБанком».

Хотя представители команды Зеленского ранее заявляли, что законопроект о возвращении в Уголовный кодекс нормы об ответственности за незаконное обогащение уже практически готов и будет подан в парламент как неотложный, в МВФ ждут окончательного приятия решения.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию «ФАКТЫ» попросили председателя совета директоров Ассоциации защиты активов Александра Ситухо.

— Какие вопросы и требования будут сейчас приоритетными для МВФ?

— Главный вопрос — подтверждение обязательств новой власти перед кредиторами. Тем более что оснований для сомнений в сохранении сложившейся структуры отношений достаточно. Традиционно амплитуда восприятия внешней задолженности при сменах украинских режимов довольно велика — от интенсивного увеличения долга до полного его погашения. Радикальная позиция отказа от обязательств в украинском политикуме представлена крайне слабо. МВФ как орган, отвечающий за оценку рисков заемщиков, обязан исследовать степень этих рисков и принять меры для их минимизации. На начальном этапе это может быть просто разъяснительная работа с новой администрацией, а при ее неэффективности — более строгие меры. Основные рычаги воздействия МВФ — угроза прекращения финансирования или усложнение получения доступа к нему. Так что основное требование будет — сохранить прежний курс.

— Есть ли шанс на получение транша в нынешней политической ситуации и почему?

— Как мы видели, МВФ весьма лоялен в части кредитования Украины. Даже имели место изменения, казалось бы, определяющих условий предоставления финансирования, связанные с ведением военных действий на территории государства-заемщика. Так что шанс есть всегда. И не надо забывать, что кредит — это не подарок, не благотворительность. Кредитор редко бывает меньше заинтересован в предоставлении финансирования, чем заемщик.

— Что Украина должна сделать в первую очередь, чтобы таки получить 1,3 млрд?

- Продемонстрировать преемственность экономического курса, развеять сомнения, связанные с предстоящим изменением персонального состава государственного аппарата, и ограничить использование в политической борьбе аргументации и стратегий, связанных с финансовой инфраструктурой.

Тут речь идет прежде всего о возможной денационализации «ПриватБанка». Ситуация вокруг него постепенно раскачивается, на некоторое время отойдя на третий план в связи с инаугурацией нового президента. Сейчас можно ожидать резкого обострения риторики и манипуляций с обеих сторон — выигравших и проигравших президентские выборы. Ставки в этой игре поднимаются, риски растут. А, как мы говорили выше, контроль рисков — одна из основных функций МВФ. Его задачей будет не допустить использования данного учреждения как орудия для политической борьбы. Это совпадает с интересами и банковской системы, и «ПриватБанка», и его значительной клиентуры, составляющей 22 миллиона человек.

— Как отставка правительства и роспуск Верховной Рады отразятся на решении МВФ?

— Они усложнят принятие этого решения, так как пока непонятно, кто будет ответственен за его выполнение. Чьи фамилии будут стоять на соответствующих меморандумах и отчетах. С этой точки зрения, уход в отставку премьер-министра Гройсмана не выглядит полностью продуманным и ответственным. Очень удобно среагировать на заявление нового президента, изобразить смирение, обиду за несправедливое отношение к своих достижениям. С другой стороны, вполне можно предположить намерение дестабилизировать финансовую систему, чтобы потом, в процессе парламентских выборов, заявить: «Смотрите, к чему привели непродуманные решения нового президента, при мне такого не было». Довольно прозрачная и рискованная стратегия.

— Можно ли спрогнозировать, какую позицию в отношении МВФ займут Владимир Зеленский и его команда?

— Это самый интересный вопрос. С одной стороны, в предвыборной агитации было заявлено о курсе на полное погашение задолженности, хотя и сказочными методами. Да, это было в фильме и это говорил вымышленный персонаж. Но тот же персонаж осуществлял «сборку» страны на новых принципах, похожих на конфедеративные. И в инаугурационной речи все услышали и прокомментировали сравнение с футбольной командой Исландии, но почему-то не услышали сравнение со Швейцарией, позитивную оценку способности ее народа жить вместе. Швейцария — конфедерация. Так что тезисы из фантазийного контекста постепенно переходят в политическую реальность. При этом остаются фантазийными.

Полное погашение внешней задолженности в настоящее время невозможно, как и отказ от нее. Скорее всего, позиция новой команды будет практически полностью повторять уже существующую. Поменяются только лица, которые по доброй украинской традиции некоторое время будут обвинять «попередников» в принятии «кабальных условий кредитования», — подытожил Ситухо.

Стоит напомнить, что ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в ходе телефонных переговоров с Петром Порошенко заявила, что судебные процессы, направленные на денационализацию «Приватбанка», могут поставить под удар финансовую стабильность государства.

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