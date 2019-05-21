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Скандал на «Евровидении»: член жюри от Беларуси подаст в суд на организаторов
Виктор Дробыш не согласен с решением Европейского вещательного союза
64-й конкурс «Евровидение» в Тель-Авиве отгремел 18 мая, а скандалы продолжаются. Вернувшись в Москву, Сергей Лазарев обвинил профессиональное жюри стран в предвзятости и нашел «виновных» в своем провале — Грузия поставила певца на последнее место.
Теперь композитор и продюсер, член белорусской делегации на «Евровидении» Виктор Дробыш, который также является автором конкурсной песни для белорусской певицы Зены, заявил, что подаст в суд на организаторов «Евровидения» — Европейский вещательный союз. Он не согласен с дисквалификацией белорусского жюри и считает, что это нанесло большой урон отношениям между Россией и Беларусью.
«Я собираюсь подавать в суд на Европейский вещательный союз, потому что они нанесли огромный урон отношениям России с Белоруссией, просто людям и, в частности, мне как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа, которому не дали баллы. На самом деле нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа», — сказал Виктор Дробыш.
Напомним, накануне финала организаторы «Евровидения» дисквалифицировали белорусское жюри за то, что они комментировали свои оценки прессе, выражая симпатию определенным конкурсантам, а результаты их голосования попали в сеть до финала. Это категорически запрещено правилами конкурса. Все результаты объявляются в финале после выступлений участников, чтобы не было вляния на голосование телезрителей.
В итоге голоса белорусского жюри аннулировали, а в эфире объявили баллы, выведенные организаторами конкурса. Они, кардинально отличались от тех, какие россияне надеялись увидеть. Например, Сергей Лазарев не получил от Беларуси ни одного балла, как и победитель Дункан Лоуренс. Высший балл отдали Израилю.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на «Евровидении» пытались раздуть скандал вокруг победителя Дункана Лоуренса. Появились слухи о его возможной дисквалификации и даже пересмотре результатов конкурса из-за того, что его победная песня была опубликована ранее допустимых правилами конкурса срока. Однако организаторы официально заявили — пересмотра результатов не будет. Следующий конкурс пройдет в Нидерландах.
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