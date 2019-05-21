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Политика

Зеленский предложил отменить "мажоритарку" и снизить проходной барьер в Раду для партий до 3%

14:09 21 мая 2019 308
встреча в АП
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский, который во время своей инаугурации заявил о роспуске Верховной Рады, предложил провести внеочередные парламентские выборы без мажоритарной системы и со сниженным проходным барьером для партий. Об этом заявил представитель депутатской группы «Відродження» Виталий Хомутынник после встречи в Администрации президента на Банковой.

«Президент предложил внести правки в закон о выборах народных депутатов — это отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер для партий до 3 процентов», — сказал он.

По словам нардепа, была дискуссия по поводу еще одной правки, которую инициировали некоторые фракции, относительно «уточнения нормы про императивный мандат».

Хомутынник также добавил, что указ о роспуске Верховной Рады будет издан 22 мая, а внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.

Как сообщали «ФАКТЫ», действующий президент Украины Владимир Зеленский уже подписал свой первый указ «О принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины».

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