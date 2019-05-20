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- 23:48 Президент Зеленский подписал свой первый указ
Президент Зеленский подписал свой первый указ
Действующий Президент Украины Владимир Зеленский, который в понедельник, 20 мая, принес присягу украинскому народу, подписал свой первый указ «О принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины». Соответствующий указ № 300/2019 размещен на сайте главы государства.
«В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в документе.
Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. После того как он в своей инаугурационной речи призвал Верховную Раду отправить в отставку глав СБУ, Генпрокуратуры и Министерства обороны, рапорта об отставке новому президенту Украины подали глава СБУ Василий Грицак, а также все его заместители.
Кроме того, после церемонии инаугурации президенту Владимиру Зеленскому присягнули на верность командующий Сухопутными войсками Попко, командующий Воздушными силами Дроздов, командующий Военно-морскими силами, десантно-штурмовыми войсками Забродский, Силами специальных операций Лунев, председатель Пограничной службы Цигикал и Нацполиции Князев, глава ГСЧС Чечеткин, командующий Нацгвардией Балан.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник заявление об отставке подал глава оборонного ведомства Степан Полторак. «Честь имею», — написал он на своей страничке в Facebook и попросил главу государства рассмотреть его заявление об отставке в установленном законом порядке.
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