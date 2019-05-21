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Прикарпатье засыпало крупным градом: впечатляющие фото и видео
В Ивано-Франковской области 20 мая выпал крупный град. Так, в частности, в Выгоде Долинского района выпал град размером с куриное яйцо. Местные жители публикуют в сети фотографии непогоды.
Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 21 мая непогода — шквалистый ветер, дожди и грозы — стала причиной срабатывания системы защиты линий электропередач, без света остались 146 населенных пунктов в пяти областях.
А в Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями. В сети показали видео стихии. Мощное природное явление произошло в понедельник примерно в 20:00 в селе Каменка Глыбокского района.
Также масштабное торнадо пронеслось по Житомирской области на днях. В ходе стихии больше всего пострадали такие населенные пункты, как Новоград-Волынский, Емильчино и Городница. Также было уничтожено более 100 гектаров леса.
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!