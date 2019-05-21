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Зеленский подобрал должность бизнес-партнеру по "Кварталу"
Сергей Шефир, бизнес-партнер Владимира Зеленского по «Кварталу 95», не остался без должности в новой президентской администрации. Подписан указ о назначении Шефира на протокольную должность в АП.
Шефира называли одним из кандидатов на пост главы администрации Зеленского, но эта должность отошла адвокату Андрею Богдану. Сергею Шефиру досталось место первого помощника президента.
Напомним, ранее Сергей Шефир рассказывал, что вместе с братом Борисом взял под контроль долю Зеленского в бизнесе, пока последний будет находиться на государственной должности.
Также Зеленский назначил себе советников. Внештатным советником станет Михаил Федорив (ранее в избирательном штабе отвечал за диджитал-направление). Советниками назначены Андрей Ермак. Советником и одновременно представителем президента в Верховной Раде стал Руслан Стефанчук — главный идеолог партии «Слуга народа».
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