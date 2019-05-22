Украина

Сплошное ненастье: синоптик назвала единственный регион Украины, где не будет дождей

В среду, 22 мая, на большей части территории Украины местами ожидаются грозы. Днем на Левобережье местами град и шквалы 15−20 м/с. На Закарпатье, днем и в Приазовье, на Кировоградщине, Днепропетровщине и Полтавщине местами значительные дожди, сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Западная Украина решила щедро поделиться небесной влагой с другими областями. В среду практически повсеместно — дожди, грозы, местами возможны кратковременные сильные ливни, во время гроз вероятные шквалы и град. Будьте осторожны!» — считает синоптик Наталья Диденко.

При этом она добавляет, что непогода обойдет лишь крайний восток страны, преимущественно Луганскую область.

Погода в Киеве 22 мая утром будет солнечной, но уже днем ожидаются дождь и гроза. Температура воздуха — около +20 градусов

22 мая в результате сильных дождей на реках бассейна Днестра ожидается подъем уровней воды на 1,5−2,5 м над уровнями 21 мая на восемь часов утра, предупреждает Украинский гидрометцентр. Возможно частичное подтопление приречных населенных пунктов, хозобъектов Львовской и Ивано-Франковской областей. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования селевых потоков.

Четверг-пятниця, 23−24 мая

Переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы (преимущественно в дневные часы). Ветер юго-западный (24 мая в западных областях северо-западный), 5−10 м/с, на Левобережье местами шквалы 15−20 м/с. Температура ночью 10−15°; днем 20−25°, в южных и восточных областях местами до 27°, в западных областях 16−21°.

Киев. Переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью 12−14°, днем 22−24°.

Суббота-воскресенье, 25−26 мая

25 мая кратковременные дожди, грозы (ночью местами). 26 мая на Левобережье, днем и в западной части кратковременный дождь, гроза, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 9−15°, днем 18−24°, 26 мая на юге до 27°; в западных областях ночью 7−12°, днем 15−21°; в Карпатах ночью 4−9° тепла, днем 8−13°.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне в одном из сел Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями.

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