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Не всегда первая: Кейт Миддлтон повторила образ 86-летней герцогини Кентской
Безупречные образы Кейт Миддлтон — источник вдохновения для многих модниц по всему миру. За герцогиней Кембриджской пытаются повторять, но, как выяснилось, супруга принца Уильяма и сама не против подсмотреть удачные образы, пишет Hello!
Так, платье от Erdem, в котором Кейт провела экскурсию по саду для королевы Елизаветы II, ранее уже надевала 86-летняя Екатерина, герцогиня Кентская, причем не куда-нибудь, а на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в прошлом году.
Как известно, 86-летняя Екатерина — супруга двоюродного брата королевы Елизаветы II. Многие отметили, что ее образ получился более дерзким, нежели у молодой родственницы: Екатерина выбрала белые кеды и сумку через плечо, а Кейт — туфли на танкетке и жемчужные серьги.
В прошлом году все отметили модный выбор герцогини, ведь платье макси она дополнила не только аристократичной ниткой жемчуга и изящной шляпкой, но и кроссовками.
Кроме того, в похожем платье в апреле этого года в свет выходила и еще одна представительница британской монархии — принцесса Евгения. Она выбрала наряд из той же ткани, но его фасон несколько отличался. Принцесса отдала предпочтение средней длине, отсутствовала на платье и декоративная отделка кружевными лентами.
Не секрет, что бренд Erdem пользуется популярностью среди членов королевской семьи. К «монаршей» моде не так давно примкнула и Меган Маркл — в пальто от британского дизайнера турецкого происхождения она появилась на Дне Содружества наций в Лондоне на последних месяцах беременности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон в розовом и Елизавета II в голубом приняли гостей на садовой вечеринке в Букингемском дворце.
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