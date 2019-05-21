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Кейт Миддлтон в розовом и Елизавета II в голубом приняли гостей на садовой вечеринке в Букингемском дворце (фото, видео)

В Букингемском дворце состоялась уже вторая садовая вечеринка в этом сезоне. Если на первом мероприятии гостей принимали принц Чарльз, его жена Камилла и дочь королевы принцесса Анна, то на этот раз хозяйкой выступила сама Елизавета II, которой помогали ее внук принц Уильям с женой Кейт Миддлтон. Также присутствовал средний сын королевы — принц Эндрю, герцог Йоркский.

Монархиня была в светло-голубом пальто от Stuart Parvin и шляпке с розовыми цветами. Погода была ясной, поэтому Ее Величества надела солнцезащитные очки. Но на всякий случай взяла с собой на улицу еще и зонтик. Из украшений на ней были серьги и ожерелье из жемчуга, а также брошь с бриллиантами.

Кейт Миддлтон, как отмечает Daily Mail, выглядела настоящей английской розой в нежно-розовом платье-пальто от одного из ее любимых брендов Alexander McQueen и эффектным головным убором такого же оттенка. Герцогиня Кембриджская также надела великолепные жемчужные серьги, принадлежавшие некогда принцессе Диане.

На вечеринку были приглашены около восьми тысяч человек — представители общества, имеющие различные заслуги.

Накануне, как писали «ФАКТЫ», королева, Кейт и Уильям вместе посетили Выставку цветов в Челси.

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