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Кейт Миддлтон в розовом и Елизавета II в голубом приняли гостей на садовой вечеринке в Букингемском дворце (фото, видео)
В Букингемском дворце состоялась уже вторая садовая вечеринка в этом сезоне. Если на первом мероприятии гостей принимали принц Чарльз, его жена Камилла и дочь королевы принцесса Анна, то на этот раз хозяйкой выступила сама Елизавета II, которой помогали ее внук принц Уильям с женой Кейт Миддлтон. Также присутствовал средний сын королевы — принц Эндрю, герцог Йоркский.
Монархиня была в светло-голубом пальто от Stuart Parvin и шляпке с розовыми цветами. Погода была ясной, поэтому Ее Величества надела солнцезащитные очки. Но на всякий случай взяла с собой на улицу еще и зонтик. Из украшений на ней были серьги и ожерелье из жемчуга, а также брошь с бриллиантами.
Кейт Миддлтон, как отмечает Daily Mail, выглядела настоящей английской розой в нежно-розовом платье-пальто от одного из ее любимых брендов Alexander McQueen и эффектным головным убором такого же оттенка. Герцогиня Кембриджская также надела великолепные жемчужные серьги, принадлежавшие некогда принцессе Диане.
На вечеринку были приглашены около восьми тысяч человек — представители общества, имеющие различные заслуги.
And the National Anthem… pic.twitter.com/TsIwhZC4dq— Rebecca English (@RE_DailyMail) 21 мая 2019 г.
Накануне, как писали «ФАКТЫ», королева, Кейт и Уильям вместе посетили Выставку цветов в Челси.
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