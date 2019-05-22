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Супрун потребовала от ООН не терпеть Россию в Совбезе
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время визита в Женеву (Швейцария) на 72 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения призвала международные организации сказать «нет» России, пока та не начнет действовать в правовом поле.
Во время своего выступления на ассамблее она вспомнила агрессию России в Украине, аннексию наших территорий, захваченных в плен и погибших украинцев. «В ООН не должны мириться с присутствием Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права, начиная с вывода их войск и командных структур с оккупированных территорий Украины (Донбасса и Крыма) и освобождения всех военнопленных и политических заключенных», — сказала во время своего выступления Ульяна Супрун.
По ее словам, страны-члены Всемирной организации охраны здоровья, должны сказать «нет» российским деньгам, которые наполняют западные счета. «Иначе вы рискуете стать заложниками Кремля», — заявила руководитель Минздрава Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун заявила, что не собирается писать заявление об отставке после избрания в Украине нового президента.
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