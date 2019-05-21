Супрун улетела из Украины: названа причина

Политика

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отбыла из Украины в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщила сама глава Минздрава.

«Я вылетела в Женеву представлять свою страну на ассамблее Всемирной организации здравоохранения. Я не боюсь и не отказываюсь дальше работать. Кто-то должен напомнить миру о том, что Россия остается врагом. А мы победим. Потому что мы украинцы», — подчеркнула она, сообщает Укринформ.

Отметим, что в Женеве с 20 по 28 мая проходит 72-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Ранее некоторые СМИ обнародовали видео, как Супрун 20 мая после инаугурации президента Владимира Зеленского проходит регистрацию на франкфуртский рейс в аэропорту «Борисполь».

Как писали «ФАКТЫ», 20 мая Супрун заявила в ответ на предложение Зеленского ко всем министрам уйти в отставку, что не собирается сейчас писать заявление об отставке.

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