Вызвавший панику метеоритный дождь в Австралии сняли на видео

Мир

Жители Мельбурна, Аделаиды и других австралийских городов имели возможность наблюдать метеоритный дождь — множественные падения метеоритов, которые в прежние времена часто истолковывались как «божественные знамения». На этот раз также не обошлось без небольшой паники. Падение небесных тел кто-то принял за вторжение инопланетян, кто-то — за взрыв самолета, а кто-то — за начало конца света. В соцсетях возбужденные местные жители делились впечатлениями и видео этого эффектного явления.

Upon seeing this AMAZING footage apparently captured from Endeavour Hills last night, Perry Vlahos from the Astronomical Society CONFIRMS a meteor sighting last night.



«I believe it was about 10.15pm.» pic.twitter.com/HKW7FQEipp — 3AW Breakfast (@RossAndJohn) 21 мая 2019 г.

Метеоры взрывались в земной атмосфере, подсвечивая яркими вспышками ночное небо. А от звука взрывов дрожали оконные стекла и стены домов, как при землетрясении.

Ранее «ФАКТЫ» писали — над Сибирью заметили огромный метеорит: очевидцы выложили в сеть яркое видео.

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