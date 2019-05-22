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Мир

Вызвавший панику метеоритный дождь в Австралии сняли на видео

10:38 22 мая 2019 432
Метеор
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жители Мельбурна, Аделаиды и других австралийских городов имели возможность наблюдать метеоритный дождь — множественные падения метеоритов, которые в прежние времена часто истолковывались как «божественные знамения». На этот раз также не обошлось без небольшой паники. Падение небесных тел кто-то принял за вторжение инопланетян, кто-то — за взрыв самолета, а кто-то — за начало конца света. В соцсетях возбужденные местные жители делились впечатлениями и видео этого эффектного явления.

Метеоры взрывались в земной атмосфере, подсвечивая яркими вспышками ночное небо. А от звука взрывов дрожали оконные стекла и стены домов, как при землетрясении.

Ранее «ФАКТЫ» писали — над Сибирью заметили огромный метеорит: очевидцы выложили в сеть яркое видео.

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