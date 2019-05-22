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Евросоюз объявил войну пластику: что попадает под запрет

11:47 22 мая 2019 217
Евросоюз объявил войну пластику&nbsp;— что попадает под запрет
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 21 мая, Совет Евросоюза одобрил директиву, которая вводит запрет на использование во всех странах ЕС одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. В заявлении Совета ЕС подчеркивается: «Одна из основных целей директивы — уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены к 2021 году».

Принятие директивы является заключительным этапом процедуры отказа от пластика в повседневной жизни, которая была инициирована в 2018 году. Год назад Еврокомиссия одобрила запрет на ватные палочки для ушей, которые изготовлены из пластика. Производителей обязали использовать при их производстве альтернативные разлагающиеся материалы. Было запрещено также выпускать и использовать одноразовые пластиковые ложки, вилки, ножи, тарелки, стаканы. Пластик необходимо заменить на разлагающиеся материалы. Запрет также распространяется на трубочки-соломинки, пластиковые крепления — зажимы для воздушных шаров.

Было решено значительно сократить использование пластиковых контейнеров, которые используют различные предприятия общественного питания для обслуживания клиентов навынос, пластиковых крышек для стаканчиков, пластиковых бутылок, пакетов и кульков, которые предлагают покупателям супермаркеты и другие магазины.

Но и это еще не все. Решили существенно сократить производство и использование упаковок для чипсов, орехов, сухарей, а также конфетных оберток, в которых используется пластик. На них необходимо размещать предупреждения для потребителей и инструкции по правильной утилизации такого рода упаковок. Точно такие же предупреждения появятся на влажных салфетках, женских прокладках и тампонах, одноразовых полотенцах и носовых платках.

В конце марта 2019 года запрет на одноразовый пластик поддержал Европарламент. Теперь у властей стран ЕС есть около двух лет на то, чтобы привести свои законы в соответствие с директивой Совета Евросоюза.

К 2029 году планируется также ввод постепенных ограничений на использование пластиковых бутылок. Производителей обяжут изменить состав сырья, из которых изготавливается данная тара, таким образом, чтобы уже к 2025 году бутылки содержали по меньшей мере 25 процентов материала, пригодного для переработки.

Директива предусматривает возможность привлекать к ответственности производителей пластиковой продукции. В этом же документе есть пункт, который касается компаний, работающих в табачной отрасли. Их намерены обязать возмещать бюджетные средства, идущие на утилизацию окурков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Европа отказалась от пластиковых пакетов.

Что касается Украины, то в рамках Директив ЕС — 1999/31/EC и 2008/98/EC с 1 января 2018 года в нашей стране официально введена сортировка мусора по видам материалов, к которой украинские власти подошли довольно креативно.

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