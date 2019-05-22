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Евросоюз объявил войну пластику: что попадает под запрет
Во вторник, 21 мая, Совет Евросоюза одобрил директиву, которая вводит запрет на использование во всех странах ЕС одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. В заявлении Совета ЕС подчеркивается: «Одна из основных целей директивы — уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены к 2021 году».
Принятие директивы является заключительным этапом процедуры отказа от пластика в повседневной жизни, которая была инициирована в 2018 году. Год назад Еврокомиссия одобрила запрет на ватные палочки для ушей, которые изготовлены из пластика. Производителей обязали использовать при их производстве альтернативные разлагающиеся материалы. Было запрещено также выпускать и использовать одноразовые пластиковые ложки, вилки, ножи, тарелки, стаканы. Пластик необходимо заменить на разлагающиеся материалы. Запрет также распространяется на трубочки-соломинки, пластиковые крепления — зажимы для воздушных шаров.
Было решено значительно сократить использование пластиковых контейнеров, которые используют различные предприятия общественного питания для обслуживания клиентов навынос, пластиковых крышек для стаканчиков, пластиковых бутылок, пакетов и кульков, которые предлагают покупателям супермаркеты и другие магазины.
Но и это еще не все. Решили существенно сократить производство и использование упаковок для чипсов, орехов, сухарей, а также конфетных оберток, в которых используется пластик. На них необходимо размещать предупреждения для потребителей и инструкции по правильной утилизации такого рода упаковок. Точно такие же предупреждения появятся на влажных салфетках, женских прокладках и тампонах, одноразовых полотенцах и носовых платках.
В конце марта 2019 года запрет на одноразовый пластик поддержал Европарламент. Теперь у властей стран ЕС есть около двух лет на то, чтобы привести свои законы в соответствие с директивой Совета Евросоюза.
К 2029 году планируется также ввод постепенных ограничений на использование пластиковых бутылок. Производителей обяжут изменить состав сырья, из которых изготавливается данная тара, таким образом, чтобы уже к 2025 году бутылки содержали по меньшей мере 25 процентов материала, пригодного для переработки.
Директива предусматривает возможность привлекать к ответственности производителей пластиковой продукции. В этом же документе есть пункт, который касается компаний, работающих в табачной отрасли. Их намерены обязать возмещать бюджетные средства, идущие на утилизацию окурков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Европа отказалась от пластиковых пакетов.
Что касается Украины, то в рамках Директив ЕС — 1999/31/EC и 2008/98/EC с 1 января 2018 года в нашей стране официально введена сортировка мусора по видам материалов, к которой украинские власти подошли довольно креативно.
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