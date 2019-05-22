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Украина

Верховная Рада рассматривает изменения в избирательное законодательство: онлайн-трансляция

13:55 22 мая 2019 293
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект относительно изменения избирательного законодательства. Народным депутатам Украины предлагают поддержать предложение Владимира Зеленского снизить проходной барьер с 5 до 3 процентов и отменить «мажоритарку». В то же время проект закона не предусматривает открытые партийные списки.

Как передает ZN.UA, парламентарии зарегистрировали альтернативный проект закона — предусматривающий проведение выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский настаивает на проведении внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

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