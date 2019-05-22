Рада отказалась идти на поводу у Зеленского: как это было

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Проект закона президента Владимира Зеленского о выборах народных депутатов не включили в повестку дня сессии.
Напомним, в парламенте был зарегистрирован президентский законопроект относительно изменения избирательного законодательства. В нем предлагалось снизить проходной барьер для партий с 5 до 3 процентов и отменить «мажоритарку». В то же время проект закона не предусматривал открытые партийные списки.
В свою очередь, парламентарии зарегистрировали альтернативный проект закона, предусматривающий проведение выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.
Кроме того, не был включен в сегодняшнюю повестку дня и другой законопроект президента о системе госзакупок в период выборов, а также альтернативный документ о выборах, подготовленный нардепами.
Спикер Андрей Парубий закрыл заседание Рады и депутаты разошлись до 28 мая.
Напомним, Владимир Зеленский настаивает на проведении внеочередных выборов Верховную Раду Украины 21 июля. И уже опубликовал свой указ об этом.
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