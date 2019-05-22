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В Тернополе больных диабетом лишили жизненно важного препарата
В Тернополе больные сахарным диабетом оказались в критической ситуации из-за недофинансирования государством программы по обеспечению их бесплатным препаратом инсулина. Как информирует пресс-служба Тернопольского городского совета, с начала года приобретение инсулина финансируется только на 35 процентов от необходимого.
— В Тернополе обеспечение инсулином диабетиков недофинансировано более чем на 7 миллионов гривен. Хотя раньше в Министерстве здравоохранения заверяли, что приобретение препарата будет профинансировано из государственного бюджета Украины на 87 процентов. Однако, к сожалению, сегодня государство реально выделяет лишь 35 процентов необходимой суммы, — заявил начальник отдела здравоохранения горсовета Ростислав Левчук. — Горсовет пытается частично финансировать приобретение инсулина из городского бюджета, но этих средств мало. Поэтому мы будет обращаться в областной совет и к президенту, чтобы деньги были выделены в полном объеме.
На май текущего года только в одном Тернополе насчитывается 1300 жителей, больных сахарным диабетом, которым необходимо ежедневно принимать инсулин. При этом только четыре аптеки города согласились отпускать медицинский препарат «авансом».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению американских ученых, сахарный диабет второго типа можно победить. Если человек, которому поставили такой диагноз, похудеет и будет придерживаться здорового образа жизни, с заболеванием можно будет справиться без таблеток.
«ФАКТЫ» также писали, что занятия спортом помогают снизить сахар в крови, и рассказывали, какие упражнения показаны диабетикам.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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