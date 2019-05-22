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Референдум, который предлагает Зеленский, не поможет закончить войну, — Юрий Бутусов
Президент Владимир Зеленский будет инициировать референдум по вопросу о путях достижения мирных договоренностей с Россией. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил глава президентской администрации Андрей Богдан. «Запрос общества — это экономика и мир. Мы рассматриваем возможность вынести вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум. Чтобы не только депутаты проголосовали, и не только президент принял решение, а чтобы народ Украины принял это решение», — сказал чиновник.
Журналист Юрий Бутусов в интервью «ФАКТАМ» высказал предположение о том, что никакого референдума на самом деле не будет. А если он все-таки и состоится, то не решит ни одного вопроса.
— Я пока не услышал никакой конкретики в словах главы президентской администрации Андрея Богдана, — сказал Бутусов. — Какие именно вопросы предлагается выносить на референдум? Что именно собираются спрашивать у граждан?
Но самое главное, что это заявление Богдана никак не стыкуется с первыми решениями Владимира Зеленского на посту главы государства, который попросил США усилить санкции против России. В своей инаугурационной речи президент подчеркнул, что Крым и Донбасс — это Украина и они обязательно должны вернуться. Кроме того, Зеленский признал Россию агрессором, США — союзником. Как-то это все на фоне высказывания Богдана выглядит противоречиво.
Для России важно не столько окончание войны, сколько признание Крыма российским и получение Донбассом особого статуса. Именно это они и будут продолжать выдвигать — как главное условие прекращения войны.
— Есть ли, по-вашему, хоть какой-то смысл в этом референдуме?
— Сам по себе референдум не решает никаких вопросов. Он никак не повлияет на ситуацию на фронте. Референдум не имеет никакого отношения к окончанию войны. Ну вот пройдет он. Люди выскажут свое мнение. И что? Да ничего не поменяется. Тут вон перемирия с боевиками объявляли, 32 перемирия было, но огонь не прекращался.
— Но такой референдум может состояться?
— Не думаю. Дальше разговоров дело не пойдет. Этот референдум просто не имеет смысла.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Кремле резко отреагировали на призыв Зеленского усилить санкции против России.
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