Украина

Стало известно о новом громком назначении в команде Зеленского

После отставки секретаря СНБО Александра Турчинова новым руководителем Совбеза может стать экс-министр финансов Александр Данилюк.

Как сообщает «Лига», об этом заявил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка. «Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан», — сказал он и добавил, что документ, возможно, будет опубликован еще до конца среды, 22 мая.

Как ранее писали «ФАКТЫ», на должность первого заместителя председателя СБУ назначен бизнесмен Иван Баканов, который руководил предвыборным штабом Зеленского и является главой партии «Слуга народа».

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