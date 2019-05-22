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Стало известно о новом громком назначении в команде Зеленского
После отставки секретаря СНБО Александра Турчинова новым руководителем Совбеза может стать экс-министр финансов Александр Данилюк.
Как сообщает «Лига», об этом заявил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка. «Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан», — сказал он и добавил, что документ, возможно, будет опубликован еще до конца среды, 22 мая.
Как ранее писали «ФАКТЫ», на должность первого заместителя председателя СБУ назначен бизнесмен Иван Баканов, который руководил предвыборным штабом Зеленского и является главой партии «Слуга народа».
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.