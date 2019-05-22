- 16:51 У Холодницкого завели дело на Порошенко: что об этом известно
- 16:38 В Киеве десятки бойцов напали сразу на два клуба: причем тут скинхеды и в чем суть конфликта
- 16:33 Украина – США: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
- 16:29 Не дождался горячей воды: в Хабаровске мужчина устроил "заплыв" в котловане
- 16:24 Украина на пороге контрреволюции: Ляшко пришел в ужас после трехчасового общения с Зеленским
- 16:19 Лучший бомбардир «Шахтера» Мораес не сыграет против «Динамо»
- 16:16 Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 23 — 29 мая
- 16:08 16-летняя Костюк обыграла на престижном турнире теннисистку из топ-50
- 16:03 Реформа энергорынка является маркером способности к трансформациям, – Ковальчук
- 15:51 Зеленский проводит первые кадровые назначения: все подробности (обновляется)
Украинские артисты выступят вместе с легендарным Бобби Макферрином
Стали известны имена звездных гостей международного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, который пройдет во Львове с 26 по 30 июня. За пять дней фестиваля на его концертных площадках выступят приблизительно 300 музыкантов из 15 стран мира.
Традиционно главной станет сцена имени Эдди Рознера в парке Хмельницкого. Здесь выступят хедлайнеры фестиваля. Первый фестивальный день откроет победитель престижной джазовой премии LetterOne «Rising Stars» Adrien Brandeis — молодой французский пианист и композитор. Продолжит вечер одна из самых ожидаемых групп феста, обладатели трех премий «Грэмми» — Snarky Puppy.
*Группа Snarky Puppy
Сенсацией для гостей фестиваля станет выступление известной канадской певицы и пианистки Diana Krall, которая впервые приедет в Украину. Вместе с ней на сцену выйдет звездный состав музыкантов, среди которых и обладатель семи «Грэмми» Robert Hurst.
*Диана Кролл
Легенда джаза Kenny Barron также впервые посетит Украину. Американский композитор, аранжировщик, которого называют «самым лиричным пианистом нашего времени» выступит во Львове со своим квинтетом.
Также поклонников джаза ждет невероятная коллаборация одного из самых известных в мире вокальных импровизаторов Бобби Макферрина. Он представит свою программу Gimme5 (circlesongs). На одной сцене с мировой легендой выступят и украинские музыканты — 80 исполнителей создадут уникальный импровизированный хор. В концерте примут участие Jamala, LAUD, Laura Marti, Kristina Marti, Оля Чернишева, Лиза Байрак, Ульяна Голиней, группа ManSound, United People и хор студентов Львовской национальной музыкальной академии.
Также в фестивале на разных сценах примут участие известные украинские и зарубежные музыканты. Насладиться джазовой музыкой съезжаются зрители с разных городов Украины, среди них и политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса.
Ранее «ФАКТЫ» писали о международного песенном конкурсе «Евровидение», победителем которого стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!