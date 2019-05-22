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Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 23 — 29 мая
В Национальной опере имени Тараса Шевченко:
23 мая — балет «Грек Зорба»,
25 мая в 12:00 — балет «Буратино», в 19:00 — опера «Евгений Онегин»,
26 мая — балет «Спартак»,
28 мая — балет «Дон Кихот»,
29 мая — опера «Фауст».
Начало в 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
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25 и 26 мая на Певческом поле пройдет фестиваль культуры народов Кавказа. В программе: фуд-корты лучших ресторанов, дегустация вин, тематические мастер-классы, народные гулянья.
Адрес: ул. Лаврская, 33.
Цена: 100 грн.
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25 и 26 мая в Украинском доме состоится фестиваль мороженого. В программе: концерт, беспроигрышная лотерея, конкурсы с мыльными пузырями, викторины.
Вход свободный.
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До 16 июня в Музее современного искусства Украины открыта выставка «Династичні хроніки». В экспозиции живопись, графика и скульптура заслуженного художника Украины Александра Миловзорова и его дочерей — Оксаны Миловзоровой и Александры Шехиревой.
Адрес: ул. Кирилловская, 41.
Вход свободный.
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23—25 мая на Сцене 6 проходит фестиваль детских театров JoyFest. Дети. В программе фестиваля: спектакли, мастер-классы по актерскому мастерству, развлечения.
Адрес: ул. Васильковская, 1.
Вход свободный.
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С 23 мая по 30 июня в Музейном комплексе «Мистецький арсенал» состоится выставка известного украинского фотографа Виктора Марущенко и британского художника Марка Невилла «Обабіч».
Адрес: ул. Лаврская, 12.
Цена: от 40 грн.
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С 23 по 26 мая в бизнес-центре «Торонто» можно посетить художественную ярмарку Kyiv Art Fair 2019.
Адрес: ул. Большая Васильковская, 100.
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25 мая Музей украинской диаспоры (культурного наследия) приглашает на фестиваль Sikorsky mini-fest. В программе: экскурсия, квест «Талисман Сикорского», мастер-классы по моделированию и дизайну летательных аппаратов.
Начало в 12:00, 13:00, в 14:00 — на английском языке.
Цена: от 50 грн.
До 27 мая проходит благотворительная выставка-аукцион живописи «Киевский арт-вернисаж». В экспозиции представлены произведения известных украинских художников Петра Столяренко, Федора Захарова, Матвея Коган-Шаца, Виктора Севастьянова, Бориса Раппопорта и других.
Цена: 30—45 грн.
Адрес: ул. Московская, 40б.
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25 мая в 14:00 в Мариинском парке состоится оpen-air фестиваль RadioDay. Хедлайнер фестиваля — группа Modestep.
Вход свободный.
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С 25 мая по 25 июня в Музее книги и книгопечатания Украины пройдет выставка «Язик до Києва доведе». В экспозиции представлены сочинения известных киевоведов, очерки по истории города, карты, иллюстрации художников, фотографии.
Адрес: ул. Лаврская, 9.
Цена: от 10 грн.
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25 мая с 12:00 до 20:00 в Зоне креативных мануфактур Izone можно посетить ярмарку украинского искусства BAZARt.
Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8.
Вход свободный.
***
25 и 26 мая пройдет фестиваль архитектуры для детей Archikidz! В программе: мастер-классы от известных архитекторов, архитектурная мастерская, розыгрыши, конкурсы.
Адрес: пер. Лаврский, 7.
Вход свободный.
***
До 26 мая в Центральном доме художника открыта выставка «Художники Києва — рідному місту».
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1/5.
Вход свободный.
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26 мая в 20:00 на Контрактовой площади состоится концерт «Космическая симфония». Впервые в Киеве хиты французского музыканта Дидье Маруани и группы Space прозвучат в сопровождении симфонического оркестра и хора Национальной оперетты Украины.
Вход свободный.
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Бесплатно можно посетить: 27 мая — Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2); Национальный художественный музей Украины (ул. Грушевского, 6); Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26). 29 мая — Национальный музей литературы Украины (ул. Богдана Хмельницкого, 11); литературно-мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (пер. Шевченко, 8а).
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