Когда закончатся дожди и наступит жара: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Украина

Дождливая погода в Украине может задержаться до начала лета. Впрочем, не стоит огорчаться, ведь майские дожди — к щедрому урожаю.

В четверг, 23 мая, почти по всей стране ожидаются сильная облачность и небольшие дожди. Ливни пройдут лишь в Закарпатье. А Крым, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области порадует сухая погода с переменной облачностью. В этих регионах будет и теплее всего — 25−27 градусов выше нуля днем. Наиболее прохладно — в Закарпатье и на Львовщине (17−19 градусов). К востоку температура будет постепенно повышаться — до 23−25. Ночные температуры будут колебаться от 10 до 15 градусов.

В пятницу, 24 мая, согласно прогнозу Укргидрометцентра, Украину накроют слабые дожди с грозами. Дневные температуры на большей части территории поднимутся на пару градусов, а в южных регионах на те же пару градусов упадут. Ночные температуры также в основном повысятся на пару градусов, лишь на западе снизятся до 8−11 выше нуля.

25 мая, в субботу, ситуация практически не изменится.

В воскресенье, 26 мая, солнце и сухая погода порадуют столичный регион, а также Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области. На остальной территории следует ожидать небольших дождей с грозами. Дневные температуры составят 20−24 градуса, ночные — от 8−10 на западе до 12−14 на востоке и 14−16 в Крыму.

В понедельник, 27 мая, температурный режим практически не изменится, но дожди прекратятся в большинстве регионов. Лишь в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях ожидаются дожди, а в Харьковской, Донецкой и Луганской — дожди с грозами.

— В начале следующей недели будет неустойчивая погода с кратковременными дождями. Но к 30−31 мая в Украине должна установиться зона высокого давления и осадки прекратятся. Значительные изменения температурного режима пока не прогнозируются, — рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.

Напомним, согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, первые дни лета также будут с небольшими осадками. Середина июня ожидается достаточно сухой, а к 20-м числам опять могут начаться кратковременные дожди, которые продлятся до конца месяца. А его коллега Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что жары в начале лета ждать не стоит. Однако уже к середине июня может потеплеть до 35 градусов. Но дожди с градом во второй половине месяца собьют жару до умеренных 21−24 тепла.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Прикарпатье обрушился град размером с куриное яйцо. Ливни привели к затоплению десятков населённых пунктов.

Карты прогнозов погоды с сайта Укргидрометцентра

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter