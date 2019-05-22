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«Александрия» впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата Украины: видеообзоры матчей
В среду, 22 мая, состоялись поединки 30-го тура чемпионата Украины в мини-турнире команд, сражающихся за 1--6-е места.
Чемпионат Украины. 30-й тур
«Мариуполь» — «Александрия» — 1:1 (Пихаленок, 29 — Запорожан, 45, с пенальти). На 9-й минуте Зубков («Мариуполь») не реализовал пенальти. Удаление: Яворский («Мариуполь», 44-я минута).
«Львов» — «Заря» (Луганск) — 0:0. Удаление: Арвеладзе («Заря»), 86-я минута.
Матч «Шахтер» — «Динамо» завершится вечером. За онлайн-трансляцией вы можете следить на нашем сайте.
«Александрия», не выигрывавшая в последних четырех матчах чемпионата, в Мариуполе могла досрочно обеспечить себе первые в истории клуба бронзовые медали. В дебюте встречи хозяева получили право пробить пенальти после нарушения правил против Фомина, но голкипер «Александрии» Панькив парировал 11-метровый удар (к слову, четвертый из пяти, пробитых в его ворота в нынешнем сезоне). Впрочем, в середине первого тайма команда Владимира Шарана все же оказалась в роли отыгрывающейся после прекрасного удара слету в исполнении принадлежащего «Шахтеру» Пихаленка. Но уйти на перерыв, ведя в счете, хозяева не смогли. На последней минуте Яворский лишил соперника явной голевой возможности, оставив азовцев в меньшинстве, а капитан александрийцев Запорожан удачно реализовал пенальти. Имея на одного игрока больше во втором тайме, команда Владимира Шарана не смогла изменить счет в свою пользу — впрочем, и ничьей хватило, чтобы стать недосягаемыми для конкурентов за третье место.
Луганская «Заря», ведущая борьбу за четвертое место, приехала в гости ко «Львову». Луганчане владели подавляющим преимуществом на протяжении всего матча, но забить в ворота самой бразильской команды УПЛ (12 представителей этой страны в заявке на сезон!) подопечные Юрия Вернидуба так и не смогли — 0:0.
Положение команд:
1—6-е места
1. «Шахтер» — 76 очков;
2. «Динамо» — 65;
3. «Александрия» — 49;
4. «Заря» — 40;
5. «Мариуполь» — 40;
6. «Львов» — 34;
7—12-е места
7. «Ворскла» — 41;
8. «Десна» — 38;
9. «Олимпик» — 32;
10. «Карпаты» — 29;
11. «Арсенал-Киев» — 26;
12. «Черноморец» — 25.
Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Виктор Цыганков («Динамо»); 14 — Марьян Швед («Карпаты»); 9 — Бруно Дуарте («Львов»), Марлос («Шахтер»), Евгений Банада («Александрия»), Сергей Вакуленко («Арсенал-Киев»).
В 31-м туре чемпионата Украины сыграют: (1—6-е места) «Динамо» — «Львов», «Заря» — «Александрия», «Шахтер» — «Мариуполь» (26 мая), (7—12 места) «Ворскла» — «Черноморец», «Десна» — «Арсенал-Киев», «Карпаты» — «Олимпик» (25 мая)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ворскла» возглавила гонку за Кубок престижа.
Фото ФК «Александрия»
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