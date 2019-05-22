«Александрия» впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата Украины: видеообзоры матчей

Спорт

В среду, 22 мая, состоялись поединки 30-го тура чемпионата Украины в мини-турнире команд, сражающихся за 1--6-е места.

Чемпионат Украины. 30-й тур

«Мариуполь» — «Александрия» — 1:1 (Пихаленок, 29 — Запорожан, 45, с пенальти). На 9-й минуте Зубков («Мариуполь») не реализовал пенальти. Удаление: Яворский («Мариуполь», 44-я минута).

«Львов» — «Заря» (Луганск) — 0:0. Удаление: Арвеладзе («Заря»), 86-я минута.

Матч «Шахтер» — «Динамо» завершится вечером. За онлайн-трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

«Александрия», не выигрывавшая в последних четырех матчах чемпионата, в Мариуполе могла досрочно обеспечить себе первые в истории клуба бронзовые медали. В дебюте встречи хозяева получили право пробить пенальти после нарушения правил против Фомина, но голкипер «Александрии» Панькив парировал 11-метровый удар (к слову, четвертый из пяти, пробитых в его ворота в нынешнем сезоне). Впрочем, в середине первого тайма команда Владимира Шарана все же оказалась в роли отыгрывающейся после прекрасного удара слету в исполнении принадлежащего «Шахтеру» Пихаленка. Но уйти на перерыв, ведя в счете, хозяева не смогли. На последней минуте Яворский лишил соперника явной голевой возможности, оставив азовцев в меньшинстве, а капитан александрийцев Запорожан удачно реализовал пенальти. Имея на одного игрока больше во втором тайме, команда Владимира Шарана не смогла изменить счет в свою пользу — впрочем, и ничьей хватило, чтобы стать недосягаемыми для конкурентов за третье место.

Луганская «Заря», ведущая борьбу за четвертое место, приехала в гости ко «Львову». Луганчане владели подавляющим преимуществом на протяжении всего матча, но забить в ворота самой бразильской команды УПЛ (12 представителей этой страны в заявке на сезон!) подопечные Юрия Вернидуба так и не смогли — 0:0.

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 76 очков;

2. «Динамо» — 65;

3. «Александрия» — 49;

4. «Заря» — 40;

5. «Мариуполь» — 40;

6. «Львов» — 34;

7—12-е места

7. «Ворскла» — 41;

8. «Десна» — 38;

9. «Олимпик» — 32;

10. «Карпаты» — 29;

11. «Арсенал-Киев» — 26;

12. «Черноморец» — 25.

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Виктор Цыганков («Динамо»); 14 — Марьян Швед («Карпаты»); 9 — Бруно Дуарте («Львов»), Марлос («Шахтер»), Евгений Банада («Александрия»), Сергей Вакуленко («Арсенал-Киев»).

В 31-м туре чемпионата Украины сыграют: (1—6-е места) «Динамо» — «Львов», «Заря» — «Александрия», «Шахтер» — «Мариуполь» (26 мая), (7—12 места) «Ворскла» — «Черноморец», «Десна» — «Арсенал-Киев», «Карпаты» — «Олимпик» (25 мая)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ворскла» возглавила гонку за Кубок престижа.

Фото ФК «Александрия»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter