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Боевики "потеряли" 80 украинских военных из обменного списка: Марчук назвал причину
В России цинично подтвердили установление места нахождения только 27 граждан Украины из списка 107 украинских заложников для обмена по принципу «всех на всех». Об этом сообщил бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.
При этом он отметил, что в Украине четко знают, что все 107 человек живы, и даже имеют информацию о том, где они находятся.
Он подчеркнул, что ранее к таким «пропавшим» заложникам в России причислили двух украинских военнопленных, которых официально посетил представитель ОБСЕ Тони Фриш.
Марчук считает, что внезапная «пропажа» украинцев может свидетельствовать о том, что оккупанты подвергают их жестоким пыткам, следы от которых нельзя скрыть.
«А это Гаага. Других причин я не вижу», — констатировал бывший представитель Украины в ТКГ.
Со своей стороны представители ОРДЛО, констатирует Марчук, каждый раз включают в свои списки на обмен лиц, не имеющих никакого отношения к войне в Донбассе, а совершили особо тяжкие преступления во время событий на Майдане или в Одессе, Харькове и Запорожье.
Напомним, в сети появилось обращение родных украинских политзаключенных к президенту Владимиру Зеленскому ввести должность Уполномоченного по вопросам освобождения заложников Кремля.
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