Боевики "потеряли" 80 украинских военных из обменного списка: Марчук назвал причину

Украина

В России цинично подтвердили установление места нахождения только 27 граждан Украины из списка 107 украинских заложников для обмена по принципу «всех на всех». Об этом сообщил бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

При этом он отметил, что в Украине четко знают, что все 107 человек живы, и даже имеют информацию о том, где они находятся.

Он подчеркнул, что ранее к таким «пропавшим» заложникам в России причислили двух украинских военнопленных, которых официально посетил представитель ОБСЕ Тони Фриш.

Марчук считает, что внезапная «пропажа» украинцев может свидетельствовать о том, что оккупанты подвергают их жестоким пыткам, следы от которых нельзя скрыть.

«А это Гаага. Других причин я не вижу», — констатировал бывший представитель Украины в ТКГ.

Со своей стороны представители ОРДЛО, констатирует Марчук, каждый раз включают в свои списки на обмен лиц, не имеющих никакого отношения к войне в Донбассе, а совершили особо тяжкие преступления во время событий на Майдане или в Одессе, Харькове и Запорожье.

Напомним, в сети появилось обращение родных украинских политзаключенных к президенту Владимиру Зеленскому ввести должность Уполномоченного по вопросам освобождения заложников Кремля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter