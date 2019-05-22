Общество

К юбилею Петлюры в Киеве появился мурал с его портретом (фото)

К 140-й годовщине со дня рождения главы Директории Украинской Народной Республики Симона Петлюры, которая отмечается 22 мая, в Киеве на стене жилого дома по адресу: улица Зои Космодемьянской, 14/18 появился мурал с изображением юбиляра. Автором оригинального портрета Петлюры является современный художник Орлен Артур, а мурал на стене дома выполнили художник Андрей Пальваль и дизайнер Романом Портала.

— Работа выполнена за пять дней с использованием автовышки, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель творческой мастерской Kailas-V Яна Волк. — Площадь мурала — 150 квадратных метров. На его создание использовали 370 баллончиков с краской.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве открыли мемориальный барельеф одному из лидеров Украинской Народной республики Симону Петлюре. Барельеф размещен по адресу улица Симона Петлюры, дом 2/4 на углу с бульваром Тараса Шевченко.

Фото со станицы в «Фейсбуке» творческой мастерской Kailas-V



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